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高雄六龜山區驚傳命案！死者機車疑停步道多日

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
六龜警分局。圖／報系資料照
六龜警分局。圖／報系資料照

高雄市六龜山區昨天下午民眾報案指出，在行經六龜區荖濃里「內英山」登山步道附近時，發現一輛機車已在該處停放數天，察覺異狀後隨即向警方報案，警方到場後竟隨後在步道旁的偏僻樹林內，發現一具已明顯死亡的遺體，且部分疑已露出白骨，警方清查後確認該車為日前通報的協尋車輛，已通知家屬到場指認，全案將報請檢察官相驗以釐清死因。

民眾是在昨天下午1時許向警方報案指出，指稱「內英山」登山路附近有車輛停放多日、形跡可疑，員警抵達現場後展開搜尋，隨後在步道周邊、雜草叢生的偏僻樹林內發現一具遺體，由於現場環境人煙罕至，警方隨即封鎖現場，並由鑑識人員到場進行採證。

據了解，鑑識人員在現場林道旁進行蒐證時，發現遺體疑似已有部分化為骨骸，經警方初步清查現場機車牌照，確認該部車輛為日前家屬通報失蹤的協尋車輛，警方已在第一時間聯繫車主家屬趕赴現場，協助進行指認。

不過現場據初步勘查，並無發現外力介入或打鬥痕跡，目前已依法報請橋頭地檢署檢察官進行相驗，以進一步釐清確切的死因與死亡時間。

六龜 命案 高雄市

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