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「出生不到3天」嬰兒疑被遺棄在醫院！暖心里長幫忙找到生父
桃園市桃園區傳出年輕父母疑似遺棄新生兒案件！一名新生兒出生不到三天就被父母丟在醫院，院方聯繫不上人，只好找上里長幫忙。玉山里長林于翔昨接到電話，立刻前往醫院關心，同時透過網路呼籲，昨天下午找到生父出面。
林于翔表示，昨天早上接到醫院來電，得知里內一對年輕夫妻在孩子出生不到三天後失去聯繫，孩子目前仍由醫院照護中。聽到這個消息，心裡十分不捨。孩子才剛來到這個世界，最需要的就是愛與陪伴。因此他立即購買兩包新生兒尿布送往醫院，希望盡一點心力。
「每個孩子都應該被溫柔對待，平安長大。」林于翔指出，人生難免遇到困難，如果真的有經濟或生活上的壓力，請勇敢尋求協助，社會上仍有許多資源願意伸出援手。目前案件已由社會局社工介入處理，聯繫之後，生父昨天下午也有出面，希望事情能夠圓滿。
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