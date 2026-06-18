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成功嶺爆中士拿T91訓練槍追射士兵 十軍團駁「壓案」：立即處理並送辦
台中成功嶺陸軍第十軍團步兵302旅驚傳霸凌事件，一名張姓中士15日被指拿訓練用的T91電子訓練槍追著高姓士兵射擊，引發外界熱議，甚至質疑陸軍第十軍團在處理過程「壓案」。對此，陸軍第十軍團深夜發布聲明強調，案件發生當天即已啟動調查並協助就醫，否認有隱匿情事，並已將全案函送憲兵隊偵辦。
陸軍第十軍團說明，步兵302旅張姓中士在6月15日不當行止，致使士兵瘀傷，軍團指揮官獲悉後，當日即主動指派幹部帶高兵前往醫院驗傷，並展開行政調查，同時聯繫家屬說明案發經過與單位後續處置作為，次（16）日上午即函送台中憲兵隊依法偵辦，對於有媒體報導高層壓案乙情不屬實，本部表達嚴正聲明。
軍事專家表示，陸軍近年引進T91電子訓練槍所發射的是BB彈，但近距離射擊在裸露皮膚上，仍會造成紅腫、破皮與強烈刺痛，尤其是若射擊到眼睛等脆弱部位，恐有失明風險，在規範中根本嚴禁對人。
十軍團強調，對於再犯類䅁，除刻正實施行政調查，並檢討各級幹部督管違失責任，絕不寬貸，以嚴肅軍紀。
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