快訊

「不守規矩就開炸」川普：美伊協議並非最終版 若不滿意恐重開火

影／國道障礙賽真實上演！國三驚見「箱型陣」 網笑：駕照S型終於用上

「我打全世界律師巴掌」台中悍女又大鬧地院 脫序1舉動遭7法警團團圍住

聽新聞
0:00 / 0:00

綠島6名SUP玩家受困外海 海巡協調漁船救上岸

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
海巡署接獲通報後，協調友好漁船前往綠島中寮港外海救援受困SUP玩家，成功將6人平安接返岸上。圖／海巡第一三岸巡隊提供
海巡署接獲通報後，協調友好漁船前往綠島中寮港外海救援受困SUP玩家，成功將6人平安接返岸上。圖／海巡第一三岸巡隊提供

台東縣綠島中寮港海域今傍晚發生SUP（立式划槳）民眾受困事件。海巡署東部分署第一三岸巡隊於下午5時57分接獲通報，指中寮港左前方約300公尺海面有民眾疑因海流影響無法返回岸際，海巡人員獲報後立即趕赴現場，並協調友好漁船投入救援，成功將6名受困民眾平安帶回岸上。

第一三岸巡隊表示，綠島安檢所接獲通報後，立即派遣2車2人攜帶救援裝備前往中寮港周邊海域，同時運用偵蒐設備掌握海面狀況。經搜尋發現，海面上共有4艘SUP、6名民眾受困，因受海流影響無法順利返岸，只能在海面載浮載沉等待協助。

由於現場海況不利，綠島安檢所同步聯繫友好漁船前往支援。漁船於晚間6時20分抵達現場後，順利將6名受困民眾接駁上船，並安全載返公館漁港。經確認，6人均意識清楚、無明顯外傷，表示無需送醫，隨後自行離開。

據了解，近期東部沿海受西南風及海流影響，部分海域流況較強，即使距離岸邊不遠，若未掌握海流方向及體力狀況，仍可能發生無法返岸情形。此次幸賴民眾及時通報，以及海巡與漁民合作救援，成功避免意外發生。

第一三岸巡隊提醒，從事SUP、獨木舟及浮潛等海域遊憩活動前，應先查詢海象資訊，可利用「GoOcean海洋遊憩風險平台」掌握即時風速、浪高及海流等資訊，並留意相關警戒訊息。同時建議全程穿著救生衣，提升海上活動安全性。

綠島 海巡署

延伸閱讀

侏儒抹香鯨誤闖澎湖擱淺 農漁局協助成功野放

出生不久就離群！花蓮幼海豚擱淺身上還有咬傷 專家忍痛人道處理

怎麼上去的？苗栗後龍驚見蹺課男童乘上保麗龍漂海中 釣客急報案

巨浪捲走小船！德牧「漂流4公里」獲救 主人嚇死：以為在拍災難片

相關新聞

綠島6名SUP玩家受困外海 海巡協調漁船救上岸

台東縣綠島中寮港海域今傍晚發生SUP（立式划槳）民眾受困事件。海巡署東部分署第一三岸巡隊於下午5時57分接獲通報，指中寮港左前方約300公尺海面有民眾疑因海流影響無法返回岸際，海巡人員獲報後立即趕赴現場，並協調友好漁船投入救援，成功將6名受困民眾平安帶回岸上。

北市中山商圈保養品牌疑涉強迫推銷 網友喊「嚇瘋」...驚動議員處理

台北市中山區的保養品牌Lavelier又傳消費糾紛，52歲李姓女子走路行經店家騎樓，遭到22歲以色列籍女推銷員盯上，李女不堪其擾要走卻被阻擋，雙方爆發爭執，警方趕抵介入2人互不提告，但考量店家行為恐有違反社會秩序維護法第68條「強買、強賣物品或強索財務者」情事，警方事後派員告誡。

「我打全世界律師巴掌」台中悍女又大鬧地院 脫序1舉動遭7法警團團圍住

台中林姓女子接連攻擊、恐嚇3名女律師，又當眾朝時任台中律師公會理事長吳中和狠賞巴掌，林一連串脫序行為遭收押。台中地院上午開庭，林又失控和法警激烈拉扯，還嗆「我打全世界律師巴掌」，中院表示林一度起身往法庭走，法警為阻止在押被告逃逸才衝突。

板橋台新銀行搶嫌犯案畫面曝光 3年第3度犯案已成慣犯

新北市50歲王男今天上午持搶來的剪刀，走進板橋區館前東路台新銀行行搶，得手40萬元後還坐在椅子上數錢，轄區板橋警方獲報趕抵，王男未反抗當場被逮，隨即被帶回派出所偵訊，將依搶奪及強盜罪嫌送辦。而王男行搶過程監視器影像也曝光。

花蓮空軍基地戰機降落飛太低釀禍 疑起落架撞路燈波及民車

花蓮空軍基地一架F-16戰機今天下午執行例行訓練，返回基地降落時疑似飛行高度太低，起落架勾到路燈，造成燈罩掉落玻璃碎裂，波及路旁車輛。地方人士表示，16年前也曾發生戰機降落時勾到電線的意外，要求軍方務必檢討改善，以免村民恐慌。

夫開車載妻上工疑不熟路況 連人帶車翻落山坡2人幸僅輕傷

李姓男子今天開車載陳姓妻子一起前往新北市坪林山區上工，行經產業道路疑不熟路況，竟連人帶車滾落7公尺山坡，所幸2人僅受輕傷，李男經檢測無酒駕及毒駕情事，後續警方依交通事故規定受理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。