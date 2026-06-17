綠島6名SUP玩家受困外海 海巡協調漁船救上岸

台東縣綠島中寮港海域今傍晚發生SUP（立式划槳）民眾受困事件。海巡署東部分署第一三岸巡隊於下午5時57分接獲通報，指中寮港左前方約300公尺海面有民眾疑因海流影響無法返回岸際，海巡人員獲報後立即趕赴現場，並協調友好漁船投入救援，成功將6名受困民眾平安帶回岸上。

第一三岸巡隊表示，綠島安檢所接獲通報後，立即派遣2車2人攜帶救援裝備前往中寮港周邊海域，同時運用偵蒐設備掌握海面狀況。經搜尋發現，海面上共有4艘SUP、6名民眾受困，因受海流影響無法順利返岸，只能在海面載浮載沉等待協助。

由於現場海況不利，綠島安檢所同步聯繫友好漁船前往支援。漁船於晚間6時20分抵達現場後，順利將6名受困民眾接駁上船，並安全載返公館漁港。經確認，6人均意識清楚、無明顯外傷，表示無需送醫，隨後自行離開。

據了解，近期東部沿海受西南風及海流影響，部分海域流況較強，即使距離岸邊不遠，若未掌握海流方向及體力狀況，仍可能發生無法返岸情形。此次幸賴民眾及時通報，以及海巡與漁民合作救援，成功避免意外發生。

第一三岸巡隊提醒，從事SUP、獨木舟及浮潛等海域遊憩活動前，應先查詢海象資訊，可利用「GoOcean海洋遊憩風險平台」掌握即時風速、浪高及海流等資訊，並留意相關警戒訊息。同時建議全程穿著救生衣，提升海上活動安全性。