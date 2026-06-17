北市中山商圈保養品牌疑涉強迫推銷 網友喊「嚇瘋」...驚動議員處理

台北市中山區的保養品牌Lavelier又傳消費糾紛，52歲李姓女子走路行經店家騎樓，遭到22歲以色列籍女推銷員盯上，李女不堪其擾要走卻被阻擋，雙方爆發爭執，警方趕抵介入2人互不提告，但考量店家行為恐有違反社會秩序維護法第68條「強買、強賣物品或強索財務者」情事，警方事後派員告誡。

中山分局中山一派出所11日下午4點多獲報，中山北路上發生糾紛，趕抵確認是推銷衝突，李女稱被對方攔下後推銷，要離開反遭推擠，女推銷員則表示遭對方雨傘揮擊，但雙方互不提告，警方依法告知權利。

據了解，這已不是Lavelier第一次被控強迫推銷行為，不少人均在網上分享被強迫推銷等不好的經驗，也分析手法指出，會先假裝問路、問招牌，只有有人好心停下來解答，就會稱讚你英文不錯，要不要拿個試用包進店看看；還有人分享說，只要停下來就會被擋住不給人走。

貼文引發大量網友留言，有人說「這家噁爛手法行之有年」、「微風裡面也有（分店）我也曾被騷擾限制行動半小時」、「小巨蛋附近也有一家，上次被跟到轉角，嚇瘋」、「就在中山分局對面」，有網友直接tag民意代表社群帳號請求幫忙改善，當地選區北市議員柳采葳隨即留言「我來處理」。