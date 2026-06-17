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「我打全世界律師巴掌」台中悍女又大鬧地院 脫序1舉動遭7法警團團圍住

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「我打全世界律師巴掌」台中悍女又大鬧地院 脫序1舉動遭7法警團團圍住

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
林女因當眾朝時任律師公會理事長吳中和打巴掌、接連恐嚇遭收押，今台中地院開庭她再度失控，和法警激烈拉扯、囂張嗆聲。圖／讀者提供
林女因當眾朝時任律師公會理事長吳中和打巴掌、接連恐嚇遭收押，今台中地院開庭她再度失控，和法警激烈拉扯、囂張嗆聲。圖／讀者提供

台中林姓女子接連攻擊、恐嚇3名女律師，又當眾朝時任台中律師公會理事長吳中和狠賞巴掌，林一連串脫序行為遭收押。台中地院上午開庭，林又失控和法警激烈拉扯，還嗆「我打全世界律師巴掌」，中院表示林一度起身往法庭走，法警為阻止在押被告逃逸才衝突。

中院上午開庭期間，林女不斷插話、打斷告訴人發言，完全不理會審判長制止，還高呼「我打了全世界、全宇宙律師的巴掌」，又自曝替某酒商洗錢，挑釁稱「跟我求償300億元啦！」

有法警見林女失控開啟密錄器蒐證，她憤怒起身、跳針式頻問「你叫什麼名字」，甚至和法警爆發激烈拉扯，林數度想起身被壓制、揚言要驗傷，現場一度增援到7名法警將她團團圍住，林女又自顧自大吼「我手紅了」、「我要驗傷」。

林女持續大吼、咆哮，音量之大幾乎蓋過告訴人陳述意見聲音，昨在一片混亂下辯論終結，審判長諭知7月22日宣判，林表示要出庭聽宣判。

台中地院表示，鑑於林女過去在另案訴訟過程，曾有情緒失控、妨害法庭秩序紀錄，今天庭訊採取維安升級措施，安排5名法警（2名女法警、3名男法警）進駐法庭控制現場，防止法庭暴力。

中院說，林女今庭訊時屢屢無法控制情緒、干擾程序，經審判長制止，辯護人請求暫休庭讓林冷靜，審判長諭知暫休庭、清場並關閉大門。

中院指出，暫休庭結束後，法警正要打開法庭大門之際，林突然從座位站起來、轉身欲往法庭門口行走，法警為防阻在押林女逃逸，合力制止她而有肢體衝突。

中院也說，法警制止林女過程中均無受傷，至於林有無妨害公務罪嫌尚待釐清，若認有涉，將檢具相關事證函送台中地檢署偵辦。

律師 台中地院 巴掌

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