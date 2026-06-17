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影／國道障礙賽真實上演！國三驚見「箱型陣」 網笑：駕照S型終於用上

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影／國道障礙賽真實上演！國三驚見「箱型陣」 網笑：駕照S型終於用上

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國道三號南向220K草屯段今有大量種苗箱散落車道，後方車輛紛紛展現高超駕車技術以S型繞閃。圖／擷自Threads，網友_mk32授權提供
國道三號南向220K草屯段今有大量種苗箱散落車道，後方車輛紛紛展現高超駕車技術以S型繞閃。圖／擷自Threads，網友_mk32授權提供

國道三號南向220K草屯段今下午有大量種苗箱散落車道，後方車輛紛紛展現高超駕車技術，以S型繞過分散在不同車道的紙箱，有駕駛將影片PO上網，引發網友熱議，甚至笑稱「國道障礙賽開始。」國道警方表示，已查出行為人將開罰。

網友_mk328今天在Threads分享影片，並貼文通報「國道三號往南投，會經過的人要小心」；影片中，大量箱型物散落在國道上，導致後方車輛紛紛閃避，貼文者也陸續放慢車速，以S型繞過分散在不同車道的紙箱，畫面也引發熱議。

網友紛紛開玩笑留言，稱「國道障礙賽開始，比大家的閃避技術」、「難怪駕照路考要考S型」、「車輪壓到障礙物的下禮拜再來補考」、「質疑S型、理解S型、成為S型」等，也有人幫大家解惑該箱型物是「種苗箱」。

國道警察局第七公路警察大隊表示，經查行為人為49歲陳姓駕駛，其大貨車載運的水耕蔬菜香因包紮不穩妥，而掉落內側車道，後續依「道路交通管理處罰條例」第30條第1項第2款舉發，將處以3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。

國道 南投 車道 Threads 駕照

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