越南網站疑賣假死亡證明供詐領勞保 勞保局：嚴審

媒體報導，有越南網站販售假死亡證明，讓移工可「賜死父母」請領勞保家屬死亡給付，勞保局今天說，都會請駐外館處從嚴驗證確認文件真偽，若有詐領將以刑法移送法辦。

媒體報導，參加勞工保險的移工，在其家屬不幸離世時能申請喪葬津貼，但卻有越南網站販售假死亡證明，更號稱能做到真假難辨，保證政府蓋章、資料齊全等，成移工「賜死父母」騙補助的漏洞。

對此，勞動部勞保局今天表示，現行外籍被保險人申請勞保家屬死亡給付，如果是出具外國證明文件時，勞保局皆依規定請台灣駐外館處從嚴驗證、確認文件真偽，嚴防詐領，未來也會持續從嚴審核。

勞保局也說，如果發現有詐領情形，會將被保險人以刑法偽造文書及詐欺罪移送法辦。

為了依法核實審查保險給付，勞保局也說，當有親屬年齡差距不合理、同一家屬或死者重複請領、短期間內同時申請父母死亡或同一地址集中申請時，也會「主動勾稽」異常態樣加強查核，並與移工來源國駐台機構及台灣駐外館處建置聯繫窗口，協助查詢與確認、強化投保單位協助辦理手續。

此外，為了避免不法代辦業者介入，勞動部也修正發布相關規定，針對未於國內設有戶籍的被保險人，應由投保單位協助其辦理請領勞保家屬死亡給付手續，因此外籍移工原則無法自行申請，應由投保單位協助辦理。

勞保局也說，越南政府為因應旨揭假證件問題，已建置數位化查驗機制，可透過掃描QR Code，線上確認資料正確性，目前台灣駐越南辦事處在驗證文書時，已運用越南政府數位化查驗機制確認，如有異常情形，除依規定不予受理外，也會通知勞工保險局進行列管，避免以假證件詐領給付。

勞保局表示，會秉持審慎的態度嚴查不法，且持續強化國外文件查核機制及跨機關合作管道等精進措施，強力防堵不法案件，以維護保險基金安全及被保險人權益。