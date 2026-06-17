快訊

台積電蟬聯繳稅王！營所稅近2千億元「成長逾5成 」 第二名是這公司

午後雷雨狂炸快結束 端午連假天氣曝光「恐生成今年第7號颱風」

聽新聞
0:00 / 0:00

怎麼上去的？苗栗後龍驚見蹺課男童乘上保麗龍漂海中 釣客急報案

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
一名國小四年級男童昨天下午在苗栗縣後龍鎮中港溪出海口附近，藉保麗龍漂浮在海上，海巡及消防人員據報救援，男童平安無礙。圖／取自聯合釣具-竹南店臉書
一名國小四年級男童昨天下午在苗栗縣後龍鎮中港溪出海口附近，藉保麗龍漂浮在海上，海巡及消防人員據報救援，男童平安無礙。圖／取自聯合釣具-竹南店臉書

一名國小四年級男童昨天下午被目睹藉保麗龍，漂浮在苗栗縣後龍鎮中港溪出海口附近，目擊釣客捏了一把冷汗，海巡及消防人員據報救援，男童平安無礙，縣府教育處接獲通報，介入輔導處理。

後龍鎮外埔中港溪出海口海邊，昨天下午2點多有釣客目擊距離幾十公尺的海上，一名男童藉由保麗龍漂浮，岸邊沒有大人陪伴，因擔心男童發生危險，趕緊向海巡報案，海巡轉報消防，還好當時正值退潮，救援人員協助男童上岸，男童平安無礙，並沒有送醫。

海巡及消防人員初步了解，男童未依規定請假，昨天早上未到校，一人到海邊戲水，沒有告知其他人，校方緊急通知警方協尋，但聯繫不到家長，也找不到男童，校方直到下午接獲男童的下落。

教育處指出，男童將由心理師和社工進行輔導，教育處並通報各校加強水域安全宣導，呼籲家長務必隨時留意小朋友的去向，尤其是暑假將屆，更要避免前往危險水域戲水。

一名國小四年級男童昨天下午在苗栗縣後龍鎮中港溪出海口附近，藉保麗龍漂浮在海上，海巡及消防人員據報救援，男童平安無礙。圖／取自聯合釣具-竹南店臉書
一名國小四年級男童昨天下午在苗栗縣後龍鎮中港溪出海口附近，藉保麗龍漂浮在海上，海巡及消防人員據報救援，男童平安無礙。圖／取自聯合釣具-竹南店臉書

海巡 保麗龍

延伸閱讀

女教保員奪男童鉛筆刺傷右前臂判3月 還得與幼兒園連帶賠償31萬

6年屢狎5男童還拍片「紀念」 香港補教導師認19罪還押

2女酒後從黃金海岸走入海中釀1死1傷 生還者：只是想到海邊散心

男童午休哭鬧不停！幼稚園教保員聯手將他鎖在漆黑廁所「關禁閉」

相關新聞

板橋台新銀行搶嫌犯案畫面曝光 3年第3度犯案已成慣犯

新北市50歲王男今天上午持搶來的剪刀，走進板橋區館前東路台新銀行行搶，得手40萬元後還坐在椅子上數錢，轄區板橋警方獲報趕抵，王男未反抗當場被逮，隨即被帶回派出所偵訊，將依搶奪及強盜罪嫌送辦。而王男行搶過程監視器影像也曝光。

花蓮空軍基地戰機降落飛太低釀禍 疑起落架撞路燈波及民車

花蓮空軍基地一架F-16戰機今天下午執行例行訓練，返回基地降落時疑似飛行高度太低，起落架勾到路燈，造成燈罩掉落玻璃碎裂，波及路旁車輛。地方人士表示，16年前也曾發生戰機降落時勾到電線的意外，要求軍方務必檢討改善，以免村民恐慌。

夫開車載妻上工疑不熟路況 連人帶車翻落山坡2人幸僅輕傷

李姓男子今天開車載陳姓妻子一起前往新北市坪林山區上工，行經產業道路疑不熟路況，竟連人帶車滾落7公尺山坡，所幸2人僅受輕傷，李男經檢測無酒駕及毒駕情事，後續警方依交通事故規定受理。

花蓮警巡邏車停等紅燈竟遭迎面撞 疑貨車駕駛疲勞釀禍

花蓮鳳林警分局員警15日凌晨12時許，執行巡邏勤務返所途中，在鳳林鎮中正路二段跟正義路口駕駛警備車停等紅燈時，遭一輛營業小貨車偏駛至對向車道迎面撞擊，造成警備車受損及員警手腳擦挫傷，員警經送往鳳林榮民醫院治療後，確認傷勢無大礙，當天已返家休養。

老法師遺失購物籃急如熱鍋螞蟻 暖心警所長「電眼尋蹤」神速物歸原主

8旬林姓法師日前搭計程車到中區全國供佛齋僧大法會，不慎把裝有隨身物品的四輪購物籃遺留在計程車後車廂，急報警求助，經台中市警局烏日分局三和派出所所長楊儒陸調閱沿途路口監視器，成功連繫上司機。老法師對於隨身物品失而復返，頻頻致謝，直呼：「警察的心腸真的猶如佛祖菩薩一樣慈悲！」

台南連日大雨民眾開除濕機卻自燃起火 消防提7措施6原則

近期進入梅雨及颱風季節，台南市連日大雨，民眾多開啟除濕機維持室內乾爽，日前柳營區果毅後民宅發生除濕機自燃案例，所幸及時撲滅，無人傷亡；消防局列出7點措施防範除濕機自燃、平時火災預防及火災避難逃生方法，呼籲民眾以5不1沒有原則檢視居家電氣設備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。