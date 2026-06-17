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怎麼上去的？苗栗後龍驚見蹺課男童乘上保麗龍漂海中 釣客急報案
一名國小四年級男童昨天下午被目睹藉保麗龍，漂浮在苗栗縣後龍鎮中港溪出海口附近，目擊釣客捏了一把冷汗，海巡及消防人員據報救援，男童平安無礙，縣府教育處接獲通報，介入輔導處理。
後龍鎮外埔中港溪出海口海邊，昨天下午2點多有釣客目擊距離幾十公尺的海上，一名男童藉由保麗龍漂浮，岸邊沒有大人陪伴，因擔心男童發生危險，趕緊向海巡報案，海巡轉報消防，還好當時正值退潮，救援人員協助男童上岸，男童平安無礙，並沒有送醫。
海巡及消防人員初步了解，男童未依規定請假，昨天早上未到校，一人到海邊戲水，沒有告知其他人，校方緊急通知警方協尋，但聯繫不到家長，也找不到男童，校方直到下午接獲男童的下落。
教育處指出，男童將由心理師和社工進行輔導，教育處並通報各校加強水域安全宣導，呼籲家長務必隨時留意小朋友的去向，尤其是暑假將屆，更要避免前往危險水域戲水。
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