板橋台新銀行搶嫌犯案畫面曝光 3年第3度犯案已成慣犯

新北市50歲王男今天上午持搶來的剪刀，走進板橋區館前東路台新銀行行搶，得手40萬元後還坐在椅子上數錢，轄區板橋警方獲報趕抵，王男未反抗當場被逮，隨即被帶回派出所偵訊，將依搶奪及強盜罪嫌送辦。而王男行搶過程監視器影像也曝光。

從銀行監視器畫面中發現，王男今天上午10時許背著背包走進台新銀行板南分行，手持剛從一旁水煎包店搶來的剪刀，先逼退當時正在提領現金的民眾，然後對著櫃檯內行員大喊：「錢拿出來！」行員見狀嚇得趕緊將40餘萬現金交付給王男，並立即按下連線至警局的警鈴，門口保全也趁機撥110報警。

王男得手40萬現金後，疑似為了吃免錢牢飯未即時逃離現場，反而坐在行內椅子上慢條斯理的數錢，轄區板橋分局警方獲報到場時，王男無任何反抗直接聽從警員喝令趴下就逮。

據了解王男曾有2次搶奪、強盜前科，2023年2月17日晚間王男在新北市中和區民享街先搶了滷味攤的菜刀，接著持菜刀行搶一旁的便當店，遭判刑7個月。去年（2025年）9月27日早上7時許喝醉酒的王男至板橋區大觀路二段一間檳榔攤，逕自開冰箱拿檳榔未付錢就離開，王男事後被依搶奪罪送辦。