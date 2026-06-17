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花蓮空軍基地戰機降落飛太低釀禍 疑起落架撞路燈波及民車

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮空軍基地今天下午有戰機降落時疑似飛太低，起落降勾落路燈燈罩，縣議員邱光明要求軍方務必正視並改善，以免造成附近民眾慌。記者王燕華／攝影
花蓮空軍基地今天下午有戰機降落時疑似飛太低，起落降勾落路燈燈罩，縣議員邱光明要求軍方務必正視並改善，以免造成附近民眾慌。記者王燕華／攝影

花蓮空軍基地一架F-16戰機今天下午執行例行訓練，返回基地降落時疑似飛行高度太低，起落架勾到路燈，造成燈罩掉落玻璃碎裂，波及路旁車輛。地方人士表示，16年前也曾發生戰機降落時勾到電線的意外，要求軍方務必檢討改善，以免村民恐慌。

事發地點位在新城鄉嘉新村，距離新城鄉民代表李秋男服務處只隔一條馬路。李秋男當時正和黃姓鄉民聊天，進行選民服務。

目擊事發經過的黃男表示，當時約下午近3時，他看到3架戰機依序降落，第一架降落時沒事，第2架降落時可能是輪子或是起落架勾到，他聽到「砰」一聲巨響，發現路燈燈罩被勾掉，掉落路面，玻璃碎一地，他停在路旁的車子也受波及，擋風玻璃被刮傷。

這起事故造成巨大聲響，附近村民都聚在一起議論紛紛，縣議員邱光明、鄉代會副主席陳秀玲、郭彩寶等人也前往關心。

邱光明表示，16年前也曾發生過戰機降落時輪子勾到電線的意外，這次已是第二次，兩次都是F-16降落時出現意外，地點相距只有200公尺。

邱光明表示，空軍基地緊鄰民宅，每天都在飛，卻發生這種事故，村民人心惶惶。這次可能是飛太低釀禍，不知道是機具或者人為的問題，要求軍方一定要正視，務必改善。

事發後，空軍五聯隊人員及警方都趕往處理，但軍方對於事發經過三緘其口，不願回應。

花蓮空軍基地今天下午有戰機降落時疑似飛太低，起落降勾落路燈燈罩。記者王燕華／攝影
花蓮空軍基地今天下午有戰機降落時疑似飛太低，起落降勾落路燈燈罩。記者王燕華／攝影

花蓮空軍基地圍牆緊鄰新城鄉嘉新村民宅，今天下午有戰機降落時疑似飛太低，起落降勾落路燈燈罩，玻璃碎裂一地。記者王燕華／攝影
花蓮空軍基地圍牆緊鄰新城鄉嘉新村民宅，今天下午有戰機降落時疑似飛太低，起落降勾落路燈燈罩，玻璃碎裂一地。記者王燕華／攝影

花蓮 F-16 戰機 空軍

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