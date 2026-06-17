北市中山女高電梯急升故障 4學生脫困1人就醫

台北市中山女高4名學生今天搭電梯上樓時，因設備故障受困，警消到場協助，其中1人不適就醫；校方說，學生搭乘途中電梯急升至7樓且無法開門，並非下墜，已聯繫廠商修復。

警消上午7時許獲報，位於中山區長安東路的中山女高發生電梯故障事故，且有人受困，立即派遣1輛消防車、1輛救護車和6人馳援。

經初步調查，事發時有4名學生搭電梯上樓，因電梯不明原因故障而受困，所幸脫困後均無礙。其中1名學生因頭部和四肢疼痛、無明顯外傷，隨後由老師陪同就醫檢查。詳細事發原因，仍待後續調查釐清。

中山女高告訴中央社記者，事件發生在今天早上，4名學生從教學大樓1樓搭電梯，途中電梯急升至7樓且無法正常開門；學生受驚嚇，使用手機撥打學校設置的緊急校安專線求助，學校獲報立即通知警消到場協助，將學生帶出電梯。

中山女高說，學校電梯有防墜機制，並無網傳所稱下墜情事，現場已封鎖，並聯繫廠商儘速修復。