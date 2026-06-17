夫開車載妻上工疑不熟路況 連人帶車翻落山坡2人幸僅輕傷

李姓男子今天開車載陳姓妻子一起前往新北市坪林山區上工，行經產業道路疑不熟路況，竟連人帶車滾落7公尺山坡，所幸2人僅受輕傷，李男經檢測無酒駕及毒駕情事，後續警方依交通事故規定受理。

新北市警方今天上午近11時獲報，在坪林區獅公髻尾山的上德里九芎坑1號附近，發生交通意外，新店警分局轄區漁光派出所員警趕抵現場了解，發現汽車駕駛李姓男子（57歲）今天開車載妻子陳姓女子（52歲）原本欲一同至坪林區上德里大粗坑工作，因不熟悉山區道路，行駛至事故地點時，不慎從邊坡翻落至下方約7公尺深的山坡。

該車疑似側翻一路滾落山坡，雖掉至下方產業道路邊，但整輛車還翻正並未四輪朝天。據了解，李男夫妻2人今天是上山幫忙從事民宅整修，所幸2人生命狀況穩定意識清晰，但李男因肋骨受傷，2人由坪林消防分隊雪山分隊救護車送往新店慈濟醫院診療。現場無毒酒駕情事，車輛已於今天下午4時由道路救援拖吊車載離，警方後續依交通事故規定受理。

李姓男子今天開車載陳姓妻子一起前往新北市坪林山區上工，行經產業道路疑不熟路況，竟連人帶車滾落7公尺山坡，所幸2人僅受輕傷。記者王長鼎／翻攝