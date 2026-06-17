花蓮警巡邏車停等紅燈竟遭迎面撞 疑貨車駕駛疲勞釀禍

花蓮鳳林警分局員警15日凌晨12時許，執行巡邏勤務返所途中，在鳳林鎮中正路二段跟正義路口駕駛警備車停等紅燈時，遭一輛營業小貨車偏駛至對向車道迎面撞擊，造成警備車受損及員警手腳擦挫傷，員警經送往鳳林榮民醫院治療後，確認傷勢無大礙，當天已返家休養。

鳳林分局今天指出，調查後雙方駕駛人酒測值均為0.00mg／L，現場未發現酒後駕車或毒品駕車情形。經調閱監視器及行車紀錄器影像，初步研判是小貨車駕駛疲勞駕駛，未依規定保持行駛方向，偏駛至對向車道肇事，詳細肇事原因仍待進一步鑑定釐清。

警方表示，疲勞駕駛容易造成注意力不集中及反應能力下降，危險性不亞於酒後駕車，尤其深夜及凌晨時段更容易發生事故，呼籲民眾駕車前務必確認精神狀況良好，如感到疲倦應立即休息，切勿勉強上路，維護交通安全。