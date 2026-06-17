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老法師遺失購物籃急如熱鍋螞蟻 暖心警所長「電眼尋蹤」神速物歸原主

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
三和派出所所長楊儒陸（左）助林姓法師（右）找回隨身物品。記者趙容萱／翻攝
三和派出所所長楊儒陸（左）助林姓法師（右）找回隨身物品。記者趙容萱／翻攝

8旬林姓法師日前搭計程車到中區全國供佛齋僧大法會，不慎把裝有隨身物品的四輪購物籃遺留在計程車後車廂，急報警求助，經台中市警局烏日分局三和派出所所長楊儒陸調閱沿途路口監視器，成功連繫上司機。老法師對於隨身物品失而復返，頻頻致謝，直呼：「警察的心腸真的猶如佛祖菩薩一樣慈悲！」

楊儒陸說明，​由於林姓法師沒記下車牌，且現場車潮如織，尋找難度猶如大海撈針。他憑藉豐富經驗推算行車路線與時間，調閱沿途路口監視器。經過1個小時不間斷地交叉比對，終於成功鎖定，並聯繫上計程車司機。

楊儒陸表示，司機也因會場車多，急忙讓法師下車，也忘了後車廂還有行李沒下，於是在獲報後，熱心將購物籃送返派出所。法師看著心愛的購物籃奇蹟般失而復得，隨身物品也毫無短少，又驚又喜，雙手合十，頻頻致謝。

楊儒陸呼籲，民眾搭乘大眾運輸工具時，務必隨時留意自身物品，下車前請再三檢視，避免因一時疏忽造成不便甚至影響行程。若不慎遺失，可第一時間聯繫大眾運輸業者或撥打110請求警方協助，並透過內政部警政署「拾得遺失物管理系統」查詢失物，增加找回的機會。

三和派出所所長楊儒陸（中）助林姓法師（右）找回隨身物品。記者趙容萱／翻攝
三和派出所所長楊儒陸（中）助林姓法師（右）找回隨身物品。記者趙容萱／翻攝

計程車 法師 警政署

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