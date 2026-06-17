台南連日大雨民眾開除濕機卻自燃起火 消防提7措施6原則

近期進入梅雨及颱風季節，台南市連日大雨，民眾多開啟除濕機維持室內乾爽，日前柳營區果毅後民宅發生除濕機自燃案例，所幸及時撲滅，無人傷亡；消防局列出7點措施防範除濕機自燃、平時火災預防及火災避難逃生方法，呼籲民眾以5不1沒有原則檢視居家電氣設備。

消防局指出，本月14日南投市彰南路4層樓透天住宅發生火災，造成2人死亡，並延燒鄰屋，經查可能與除濕機運作自燃有關；分析本案釀2死因素，除除濕機自燃外，相關危險因子尚有屋內堆積雜物、未裝設住宅用火災警報器、未關閉實心木門及躲在非實心木門廁所內等。

消防局建議，市民可透過以下7點措施防範除濕機自燃、平時火災預防及火災時避難逃生方法，以降低火災傷亡：

1、除濕機不可在密閉空間使用（如衣櫥或更衣間等），更不可拿來烘乾衣物，附近應保留適當的通風空間，以免造成機體散熱不良；除濕機運轉時會產生熱能，四周至少應保持50公分以上的散熱空間，機體旁切勿堆積衣服、報紙及塑膠袋等易燃雜物。 2、避免長時間連續使用或在無人看管及晚上睡覺時使用；若要長時間離開使用場所時，應關閉電源並將插頭拔離電源插座。 3、除濕機應使用專用插座，不要用延長線。 4、落實電器產品安全檢查，可至經濟部標準檢驗局商品安全資訊網查詢瑕疵除濕機及商品召回等相關資訊。 5、裝設住宅用火災警報器，除濕機若在深夜或無人時段自燃，住宅用火災警報器能在第一時間偵測到煙霧並發出高分貝警報，爭取關鍵的避難逃生時間。 6、火災避難逃生請熟記「小火快跑、大火關門」口訣，若發現火災時，起火範圍尚侷限在除濕機本身、尚未蔓延，且未產生大量濃煙，應大聲呼喊通知家人，立刻往下、往外避難逃生，離開建築物；若開門發現門外或樓梯間已充滿高溫濃煙、無法逃生時，切勿盲目強行通過，應立刻退回相對安全的房間，將門窗關緊（需為耐燃材質門板），隨後撥打119報案並告知受困人數及相關待救位置，等待救援。 7、保持避難逃生通道暢通及勿裝設鐵窗，平時家中的樓梯間、玄關及走道不可堆放雜物，確保逃生路徑通暢無阻，窗戶勿裝設鐵窗，以免影響避難逃生及救災。

市長黃偉哲呼籲，市民應從日常防範做起，牢記正確的避難逃生原則，才能在危急時刻確保生命財產安全；消防局長楊宗林指出，電器之5不1沒有原則：用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕汙損、電源插座不常插、電器旁不放物品及不使用沒有安全標章。

楊提醒，民眾應檢視居家電氣設備（包括電器產品使用）防範電氣火災，以降低因電氣使用所造成災害。

日前台南市柳營區果毅後民宅發生除濕機自燃案例，拆開除濕機底部殘留塑膠構造等，檢視機板等元件部分燒失、部分元件已不在原來位置。圖／消防局提供

日前台南市柳營區果毅後民宅發生除濕機自燃案例，房間監視器拍攝房間書桌下方除濕機放置處發生異狀，並竄出火舌。圖／消防局提供