高雄台88橋下驚見裸男躺臥 街友拒受安置

1名中年男子赤裸躺在高雄市台88線高架橋下睡覺，民眾將影像貼網，引發網友討論。高雄市警方今天表示，影片上的男子是50多歲的倪姓男子，是居無定所的街友，因警方到場時他並未全身赤裸，他也拒絕接受安置，已通報社會局關懷。

高雄市林園警分局指出，轄區派出所員警於昨天晚間7時許，獲悉相關社群貼文，影片上是倪姓男子光著身體，躺在大寮路台88第P136號橋墩下，員警立即前往橋下巡視，找到倪男，但他已未裸露身體。

員警詢問他是否需要協助安置或其他協助，倪男表示無需警方介入，也不需要安置服務。事後通報街友服務中心及社會局等相關單位，提供關懷協助。

警方檢視網路流傳影像發現，男子當時確有裸露身體躺臥橋下情形。警方指出，若民眾在公共場所或公眾得出入場所任意裸體，經勸阻仍不聽從，恐違反社會秩序維護法，可處6000元以下罰鍰。