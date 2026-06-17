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台中5年輕人坐兩輛電動機車 其中兩人向後坐還帶球棒警將開罰
網傳台中市太平區出現兩輛微型電動二輪車上違規分別各載了3人和2人，最後一人都背坐向後方，沿途嬉笑，其中一輛車上還可見攜帶了球棒，意圖不明。警方說，目前尚未接獲報案，但影片顯示內容已明顯違反「道路交通管理處罰條例」將依法開罰。
影片中的路標可判別出位置是在太平區的太堤西路與長億六街口，應該是傍晚時分，拍攝影片者是後方的一輛轎車，一對男女在車內討論猜測這5人是被「扣支援」但隨後兩車即向前騎，不知去向。
警方今天表示，檢視影片內容已違反「道路交通管理處罰條例」，分別是違反
1、第73條第1項4款「以其他危險方式駕車」，最高可處1200元。
2、第76條第1項1款，「乘坐人數超過規定數額」，最高可處1200元整。將檢具相關事證依規定製單舉發。
太平警分局說，微型電動二輪車2022年11月30日起正式納入管理，須納牌管理及強制投保，如未滿14歲騎乘、違規行為警方可以逕行舉發。如涉酒駕或毒駕均比照慢車規定，請駕駛人上路前務必遵守相關規定，警方將持續加強該路段之執法取締，以維護用路人權益。
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