無視雙黃線逆向狂飆 宜蘭壯圍施工路段「驚險超車」警開罰了

宜蘭壯圍鄉壯五路因進行道路施工，路面因擺放三角錐而縮減，不料竟有黑車駕駛疑似為搶快，無視雙黃線直接逆向駛入對向車道，危險行徑全被後方車輛的行車紀錄器拍下。礁溪警分局獲報後，立即根據車牌依法對該名違規駕駛製單開罰。

這起驚險的違規事件發生在壯圍鄉壯五路，該路段自6月1日起至8月底進行工程，馬路右側部分車道因施工擺滿三角錐，導致原本就不寬敞的可通行空間變得更加有限，這位違規駕駛卻在車道縮減期間，疑似心急搶快，一路違規行駛。

根據網友貼文的行車紀錄器畫面顯示，這輛黑色小客車行經該路段時，車身不斷往中線偏離、頻頻壓上雙黃線，遇到對向有來車時才緊急切回；行駛到沒有車的路段，駕駛竟然直接逆向狂飆進對向車道，所幸當時對向並無來車迎面撞上，否則後果不堪設想。

附近店家與居民對此直呼「太危險」，該路段平時車流大，且鄰近學校周邊，常有長者與學生出入。礁溪分局表示，汽車駕駛人爭道行駛且不依規定駛入來車道，依法可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰，呼籲用路人切勿因一時方便而害人害己。