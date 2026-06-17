北市自強隧道連環撞 騎士疑分心4汽機車追撞釀3人傷

台北市自強隧道今天早上上班時間發生連環車禍，3輛機車跟1輛汽車在隧道內發生擦撞，造成交通嚴重回堵，警方指出，陳姓男子騎機車疑未注意前方車況，追撞前方停等紅燈的2輛機車，機車再推撞前方一輛汽車，造成4車事故，涉案駕駛均無酒駕、毒駕情事。

中山警方今天早上8時27分獲報，陳男（26歲）騎車沿自強隧道第1車道由北往南直行，行駛過程中，疑未注意車前狀況，導致機車車頭猛烈追撞前方正在停等車流的王姓女騎士（23歲）及戴姓男騎士（38歲），2機車再往前追撞前方由呂姓男子（47歲）駕駛的汽車車尾。

該起事故共造成3名機車騎士手腳多處擦挫傷，其中戴姓男子被送往醫院治療，所幸經檢查後無大礙；警方確認所有駕駛人無酒駕和毒駕，詳細肇事責任歸屬待後續釐清。