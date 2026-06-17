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胸痛別硬撐 金門消防局兩年完成330次檢測 14人送醫前先揪病灶

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海十分關心「到院前12導程心電圖專案」，先前還特別前往消防局視察救護演練。圖／金門縣消防局提供
金門縣長陳福海十分關心「到院前12導程心電圖專案」，先前還特別前往消防局視察救護演練。圖／金門縣消防局提供

金門縣消防局推動「到院前12導程心電圖」專案將滿兩年，截至今年5月底，累計符合施作條件案件已突破500件、達520件，其中完成心電圖檢測330件，成功於送醫前預警14件急性ST段上升型心肌梗塞（STEMI）患者，平均到院至血管打通（D2B）時間僅約61分鐘，為病患爭取寶貴黃金救命時間。

消防局自113年7月1日起，將12導程心電圖設備導入第一線緊急救護勤務，當救護人員處理疑似急性心肌梗塞案件時，可直接在現場或送醫途中完成檢測，並同步將心電圖資料傳送醫院端判讀，使醫療團隊能提前掌握病況，不必等病患抵院後才開始診斷。

消防局指出，急性心肌梗塞治療講求「Time is muscle（時間就是心肌）」，冠狀動脈阻塞時間越長，心肌壞死範圍越大，嚴重時可能導致心律不整、心臟衰竭甚至死亡，因此能否在到院前及早辨識高風險患者，是提升緊急救護品質的重要關鍵。

統計14件院前成功預警個案，經後續追蹤，已有8人病況改善康復出院、2人依個人意願離院、2人轉送台北榮總持續治療，僅2人不幸死亡，顯示及早辨識病情確實有助提升後續救治成效。

依消防局專案規範，男性20歲以上、女性50歲以上病患，若主訴胸痛或胸悶，或同時出現冒冷汗、呼吸喘、噁心嘔吐及具心臟病史等4項症狀中的2項以上，救護人員將評估施作到院前12導程心電圖。消防局強調，這並非一般健康檢查，而是針對疑似急性心肌梗塞患者的重要緊急處置措施。

消防局進一步分析專案推動成效，比較113年7月至114年6月及114年7月至115年5月兩個階段資料，整體施作率已由62.6％提升至65.8％，顯示透過教育訓練及案件檢討，執行成效逐步提升。不過，病患及家屬拒絕施作比例僅由14.4％下降至14％，改善有限，顯示民眾對院前心電圖的認知與信任仍有加強空間。

消防局長呂英華呼籲，民眾若出現胸痛、胸悶等疑似心肌梗塞症狀，應立即撥打119求助，若救護人員評估符合條件，也請病患及家屬配合接受到院前12導程心電圖檢查，讓救護團隊能在第一時間完成病情評估與資料傳送，為後續醫療處置爭取關鍵時間。

呂英華表示，希望透過持續累積成功案例與宣導，讓院前心電圖成為民眾熟悉且信任的標準救護流程，使每一次疑似心肌梗塞救護勤務，都能做到更早辨識、更快處置，替縣民及旅客守住黃金救命時機。

金門

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