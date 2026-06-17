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板橋台新銀行驚傳搶案 男持剪刀搶40萬疑想吃牢飯坐現場數錢秒遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
王男坐在銀行內數錢。記者黃子騰／翻攝
王男坐在銀行內數錢。記者黃子騰／翻攝

新北市板橋區今天上午發生銀行搶案。50歲王男疑因沒錢繳房租及吃飯，上午10時許竟持剪刀至館前東路台新銀行恐嚇櫃員交付金錢，搶得40萬後還在現場點錢。警30秒內趕抵將他逮捕並取出作案用剪刀，目前已帶回警局將依搶奪、強盜罪嫌送辦。

板橋警分局上午10時許接獲報案，有人持械搶劫台新銀行板南分行。立即派遣10名警力前往，警員30秒內抵達銀行，發現搶劫銀行的王男還在行內椅子上數錢，立即將他壓制逮捕並取出作案用剪刀，經清點搶奪金額共計404200元。

據了解，搶劫銀行的王男無業，之前曾酒醉時搶奪檳榔攤，疑因沒錢吃飯及繳房租，欲吃免錢牢飯，今天上午10時步行來到板橋區館前東路台新銀行板南分行附近，先至一旁的水煎包店向店員借刀子，見店員未理會竟直接拿走桌面上的剪刀，隨即走進台新銀行搶劫。

王男持剪刀恐嚇櫃員得手40萬現金後，竟還大剌剌地做在行內椅子上清點搶來的現金，被趕來的警員當場逮捕，讓人不禁懷疑是否想吃免錢牢飯。目前王男椅被帶回警局偵訊，將朝搶奪、強盜罪嫌偵辦。

王男今天上午持剪刀搶劫台新銀行40萬元。記者黃子騰／攝影
王男今天上午持剪刀搶劫台新銀行40萬元。記者黃子騰／攝影

搶銀行的男子被趕來的警員當場制伏。記者黃子騰／翻攝
搶銀行的男子被趕來的警員當場制伏。記者黃子騰／翻攝

王男搶銀行前還先至這間水煎包店搶奪剪刀。記者黃子騰／攝影
王男搶銀行前還先至這間水煎包店搶奪剪刀。記者黃子騰／攝影

警方至台新銀行詢問案發過程。記者黃子騰／攝影
警方至台新銀行詢問案發過程。記者黃子騰／攝影

台新銀行 搶案 銀行

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