中市西屯建案吊車傾斜砸鷹架 中市府要求業者排除復原

台中市西屯區福裕路一處建案工地，今天進行吊車吊掛作業，疑似因機具太重而導致地面塌陷，吊車重心不穩整個傾斜，砸到工地鷹架。中市勞工局初步了解，移動式起重機於吊掛作業期間發生傾斜翻覆情形，現場未造成人員傷亡，已要求業者完成現場排除及復原作業。

勞工局指出，勞動檢查處已立即派員實施檢查，如查有違反職業安全衛生法相關規定，將依法處3萬元以上30萬元以下罰鍰，並勒令停工改善。

都發局表示，此建案領有合法建照，針對吊車支撐架造成路面及經核准設置的臨時斜坡道受損，已責成承造單位今日完成修復改善，後續並依相關規定追究責任。

台中市府強調，已要求業者完成現場排除及復原作業，並提醒施工單位於進行吊掛作業前，應確實評估地盤承載條件，落實交通維持及職業安全措施，以維護公共安全及工地施工安全。