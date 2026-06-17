女子海邊喝酒說喝完再跟弟弟回家 結果從護欄摔下進了醫院

1名女子昨晚在基隆市外木山海岸喝酒，她的弟弟要接她回家，她說要喝完才回家，結果疑想跨坐護欄時，摔落3公尺下方的草叢。她的弟弟目睹過程，說差兩秒就能拉住她，結果姊姊不是隨他回家，而是進了醫院。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚10時40分接獲報案，有名女子從外木山的步道跌落到下方海岸，派遣2車6人前往救援。中山消防分隊小隊長蔡舜宇說，到現場發現這名女子有喝酒，疑酒後發生意外，立即架梯，加上繩索及擔架救人。

消防隊員找到這名女子時，她的意識還算清醒，但疑有醉意加上受到驚嚇，一直問「我弟弟呢？」消防員安撫她的情緒，並評估生命徵象穩定，將她固定在擔架後，吊掛拉回地面，再送往衛生福利部基隆醫院治療。

這名女子的弟弟目睹發生意外發生過程，他說，昨晚接到他的媽媽通知，要他到外木山海岸找姊姊。他到場時看到姊姊在喝酒，開口邀她回家，姊姊說要喝完酒才要跟他回家。

他跟姊姊說，要不你繼續喝，他利用這個時間去整理車子。這時候她的姊姊可能想要坐在護欄上，看他整理車子，沒想到才剛把腳跨過去，就重心不穩。他衝過去想拉住她，但「差兩秒」，眼睜睜看著她掉下海岸的草叢，因為自己無法救她上岸，所以打119求助。

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