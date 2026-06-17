台中大雅傳出超大爆炸聲後130戶停電 台電查出肇事松鼠當場死亡

台中市大雅區今天早上傳出巨大爆炸聲後，雅潭路四段和神林南路附近住戶共130戶停電，台電緊急搶修，1小時後恢復供電，台電調查指出，一隻松鼠碰觸供電設備造成斷電，肇事松鼠已當場死亡。

有大雅人今天早上在Threads發文說，大雅剛才碰聲很大聲後斷電，很快恢復供電，大家知道發生什麼事嗎？台電表示，今天早上6時10分，大雅區神林南路、雅潭路四段、雅環路一段等一帶停電，受影響用戶130戶，台電立即派員到現場搶修，事故原因是松鼠碰觸供電設備造成斷電，加派人力搶修復電，提醒民眾勿 任意撿拾碰觸斷線，避免發生危險；經搶修，早上7時20分已恢復供電。

民眾說，聽到爆炸聲超可怕，超大聲，獲知是松鼠肇事，有人關心松鼠是否安好。