女警遭追撞再被遊覽車輾斃 南警三分局連續二個月防制交通事故大執法

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心4月28日遭戴姓女大生追撞倒地，再被遊覽車輾過身亡；事發轄區第三警分局上月啟動「防制交通事故大執法專案」，鎖定安南區通勤尖峰時段及易肇事路段肇因執法，本月持續執法，今年迄今已取締大型車及砂石車各類違規662件。

4月28日清晨6時59分，林姓司機將校車停在台南市安南區安和路二段路邊，讓學生上車後準備駛離；後方機車紛紛停下，此時車陣中的鄭詠心也跟著停下機車，戴姓女大生疑未注意車前狀況，騎車自後方撞擊，鄭女倒地遭江姓男子（40歲）駕駛的營業遊覽大客車（校車）輾過，傷重不治。

轄區第三分局上月啟動「防制交通事故大執法專案」，於上下班交通繁忙時段規劃海佃路、安和路、長和路、安中路及北安路等通勤路段，置重點嚴格取締逆向行駛、並排停車、大型車違規及酒（毒）駕等違規；本月10日至12日，再次連續3日執行大型車大執法勤務。

昨天上午10時至12時，分局再結合台南市交通警察大隊及交通部公路局嘉義監理所台南監理站共同執行移動式地磅路檢勤務，針對大型車違規超載、闖紅燈、違規停車及違反路權等違規共計舉發13件，以防制大型車及砂石車違規肇事，守護用路安全。

分局表示，大型車車體龐大、視線死角多，一旦違規往往容易造成重大交通事故，尤其砂石車如有裝載不當、滲漏或超載情形，更嚴重影響其他用路人安全；統計今年迄今，分局已取締大型車及砂石車各類違規案件662件，相較去年同期增加262件，事故發生減少9件。

分局長陳盈菖呼籲，大型車及砂石車駕駛人應確實遵守交通規則及裝載規定，行車前務必落實車輛安全檢查，避免超載、滲漏及危險駕駛情形；警方將持續不定期規劃專案勤務，加強取締重大交通違規行為，展現防制交通事故作為，守護用路人安全。

第三警分局上月啟動「防制交通事故大執法專案」，本月持續執法，今年迄今已取締大型車及砂石車各類違規662件。記者袁志豪／翻攝

第三警分局上月啟動「防制交通事故大執法專案」，本月持續執法，今年迄今已取締大型車及砂石車各類違規662件。記者袁志豪／翻攝