快訊

新北男持利剪搶銀行！要脅行員交付40萬 得手不到30秒就被逮

國防部：國軍將於6月下旬實施「立即備戰操演」

美國人愛吃壽司、拉麵 日本餐飲巨頭為何難插旗全美

聽新聞
0:00 / 0:00

女警遭追撞再被遊覽車輾斃 南警三分局連續二個月防制交通事故大執法

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
第三警分局上月啟動「防制交通事故大執法專案」，本月持續執法，今年迄今已取締大型車及砂石車各類違規662件。記者袁志豪／翻攝
第三警分局上月啟動「防制交通事故大執法專案」，本月持續執法，今年迄今已取締大型車及砂石車各類違規662件。記者袁志豪／翻攝

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心4月28日遭戴姓女大生追撞倒地，再被遊覽車輾過身亡；事發轄區第三警分局上月啟動「防制交通事故大執法專案」，鎖定安南區通勤尖峰時段及易肇事路段肇因執法，本月持續執法，今年迄今已取締大型車及砂石車各類違規662件。

4月28日清晨6時59分，林姓司機將校車停在台南市安南區安和路二段路邊，讓學生上車後準備駛離；後方機車紛紛停下，此時車陣中的鄭詠心也跟著停下機車，戴姓女大生疑未注意車前狀況，騎車自後方撞擊，鄭女倒地遭江姓男子（40歲）駕駛的營業遊覽大客車（校車）輾過，傷重不治。

轄區第三分局上月啟動「防制交通事故大執法專案」，於上下班交通繁忙時段規劃海佃路、安和路、長和路、安中路及北安路等通勤路段，置重點嚴格取締逆向行駛、並排停車、大型車違規及酒（毒）駕等違規；本月10日至12日，再次連續3日執行大型車大執法勤務。

昨天上午10時至12時，分局再結合台南市交通警察大隊及交通部公路局嘉義監理所台南監理站共同執行移動式地磅路檢勤務，針對大型車違規超載、闖紅燈、違規停車及違反路權等違規共計舉發13件，以防制大型車及砂石車違規肇事，守護用路安全。

分局表示，大型車車體龐大、視線死角多，一旦違規往往容易造成重大交通事故，尤其砂石車如有裝載不當、滲漏或超載情形，更嚴重影響其他用路人安全；統計今年迄今，分局已取締大型車及砂石車各類違規案件662件，相較去年同期增加262件，事故發生減少9件。

分局長陳盈菖呼籲，大型車及砂石車駕駛人應確實遵守交通規則及裝載規定，行車前務必落實車輛安全檢查，避免超載、滲漏及危險駕駛情形；警方將持續不定期規劃專案勤務，加強取締重大交通違規行為，展現防制交通事故作為，守護用路人安全。

第三警分局上月啟動「防制交通事故大執法專案」，本月持續執法，今年迄今已取締大型車及砂石車各類違規662件。記者袁志豪／翻攝
第三警分局上月啟動「防制交通事故大執法專案」，本月持續執法，今年迄今已取締大型車及砂石車各類違規662件。記者袁志豪／翻攝

第三警分局上月啟動「防制交通事故大執法專案」，本月持續執法，今年迄今已取締大型車及砂石車各類違規662件。記者袁志豪／翻攝
第三警分局上月啟動「防制交通事故大執法專案」，本月持續執法，今年迄今已取締大型車及砂石車各類違規662件。記者袁志豪／翻攝

第三警分局上月啟動「防制交通事故大執法專案」，本月持續執法，今年迄今已取締大型車及砂石車各類違規662件。記者袁志豪／翻攝
第三警分局上月啟動「防制交通事故大執法專案」，本月持續執法，今年迄今已取締大型車及砂石車各類違規662件。記者袁志豪／翻攝

女警 遊覽車 交通事故

延伸閱讀

影／毒駕男深夜騎車不穩險撞車 台南警攔查竟衝撞警車遭逮

男涉毒駕自撞台中西屯公車站 檢聲請羈押獲准

不要命？桃園蘆竹2男上半身探出車窗比「YA」 警調電眼追人

影／毒駕男載5童狂飆致重傷煙彈來源是他 一站式送毒到府查獲上萬顆原料

相關新聞

中壢退休男鐵鎚菜刀狠殺枕邊人 腦漿都溢出只因怨妻不關心他

李姓緬甸華僑因健康惡化、退休後情緒低落，自認向妻子傾訴卻得不到重視，竟於去年11月17日趁女兒外出上班後，將羅姓妻子以徒手掐頸、鐵鎚重擊及菜刀砍殺致死，犯後向警自首，桃園地檢署依殺人罪提起公訴，將由桃園地院國民法官法庭審理。

自撞分隔島四輪朝天...北市水源快速道路車禍 警排除酒毒駕

台北市中正區水源快速道路今天上午近8點驚傳翻車意外，47歲鄭姓男子開車行經水源路131號前路段，疑因一時分神，釀車輛失控打滑，猛烈撞擊分隔島後翻覆路中央，警、消獲報趕抵，鄭男經救出僅多處擦挫傷，意識清醒，無生命危險。

新北男持利剪搶銀行 要脅行員交付40萬 得手不到30秒就被逮

新北市板橋區驚傳銀行搶案。館前東路上1間銀行今天上午10時許突有1名男子手持利剪闖入要脅行員交出現金，行員擔心搶匪傷人交付40萬現金，男子得手正要離開時，被獲報趕抵的板橋警當場逮捕，前後不到30秒。目前男子已被帶回警局偵訊中。

龜山鐵皮倉庫工廠陷火海 108名消防員灌救逾1小時控制火勢

桃園市龜山區萬壽路一段422巷今（16）日下午4時10分發生工廠火警，現場為地上1層鐵皮結構建築物，火勢自鐵皮倉庫竄出後延燒至鄰棟鐵皮工廠，消防局獲報後立即派遣大批人車前往搶救...

又是酒駕肇事 男子涉酒後開車撞死行人逃到家被逮

又是酒駕肇事，王姓男子昨晚涉嫌酒後開車，在台中市大雅區撞上行人後逃逸，傷者送醫急救不治，王男開車逃到家被逮，警方今天將他依公共危險和過失致死罪嫌移送法辦。

高雄空地深夜竄火舌 8輛汽機車遭火吞噬

高雄市三民區今天凌晨發生汽機車火警，位於民族一路100巷空地停放的車輛突然起火，現場一度傳出爆裂聲響，驚醒附近住戶。消防局獲報後緊急派員到場灌救，迅速控制火勢，所幸未造成人員傷亡，詳細起火原因仍待火調人員進一步釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。