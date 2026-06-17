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中市太平荔枝進入產季 警方啟動專案協巡守護
台中市太平區進入荔枝產季，太平警分局今表示，為維護農民辛苦種植的成果，已結合轄區宏龍、頭汴兩派出所及各守望相助隊啟動「護荔專案」勤務，共同聯防巡邏，避免宵小趁機行竊。除了加強深夜安全維護、提升見警率，還提供防竊諮詢，透過情境犯罪預防理念，提供農民們自我防衛概念。
1位有30多年種植荔枝經驗的陳姓農民說，今年的荔枝在年初開花期原本花況不錯，但3月授粉著果期遭遇連續乾旱，導致著果及果實發育不佳，現在產季剛開始又遇到連日來大雨，整體收成預估減少4至5成，市面上黑葉荔枝可賣到1台斤約70至80元上下。
他的荔枝種植面積有2公頃多，有荔枝協助守護讓他安心不少，甚至自己也加入義警的行列，一起守護。這幾天看到巡邏車冒著大雨巡視果園時，農民們都十分感謝。
太平警分局長李珏民表示，太平地區每年6、7月進入荔枝盛產的時序，山區產地、集散地、合作社等處是警方加強巡簽的重點，希望能讓果農們安心收成，享受辛勞的成果。
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