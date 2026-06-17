自撞分隔島四輪朝天...北市水源快速道路車禍 警排除酒毒駕

台北市中正區水源快速道路今天上午近8點驚傳翻車意外，47歲鄭姓男子開車行經水源路131號前路段，疑因一時分神，釀車輛失控打滑，猛烈撞擊分隔島後翻覆路中央，警、消獲報趕抵，鄭男經救出僅多處擦挫傷，意識清醒，無生命危險。

據了解，鄭男當時開車沿水源快速道路，由南往北行駛在第一車道，準備前往公司上班，不料行經下坡轉彎路段時，疑因操作不慎或分神突失控打滑，直接撞上分隔島，所幸無其他車輛遭波及。

轄區中正二分局獲報迅速趕抵，經實施酒測與毒品檢測，確認鄭男酒測值為0，毒品快篩也呈陰性，排除酒駕及毒駕。警方呼籲，車輛行駛於道路時應注意車前狀況，如有發現異物或坑洞，應先減速慢行，避免輾壓造成車輛失控或受損。

水源快速道路北向路段今天上午傳出翻車意外，一輛轎車自撞分隔島後四輪朝天，橫躺在路中央，警方到場排除酒駕和毒駕，詳細肇事原因待釐清。記者翁至成／翻攝