桃園市龜山區發生鐵皮倉庫及工廠火警，消防局出動大批人車灌救，火勢於晚間獲得控制。圖：讀者提供

桃園市龜山區萬壽路一段422巷今（16）日下午4時10分發生工廠火警，現場為地上1層鐵皮結構建築物，火勢自鐵皮倉庫竄出後延燒至鄰棟鐵皮工廠，消防局獲報後立即派遣大批人車前往搶救，於晚間6時01分控制火勢，所幸目前無人員傷亡。

桃園市龜山區發生鐵皮倉庫及工廠火警，消防局出動大批人車灌救，火勢於晚間獲得控制。圖：讀者提供

桃園市消防局表示，火警發生地點位於龜山區萬壽路一段422巷，由第一大隊迴龍分隊負責轄區救援。消防人員於下午4時14分抵達現場時，發現1樓鐵皮倉庫已全面燃燒，火勢並波及鄰近鐵皮工廠，現場濃煙不斷竄升。

為防止火勢擴大，消防局調派大量人車投入救災，並獲新北市消防局支援，共出動消防人員108人、義消7人、新北消防人員6人、消防車51輛及救護車1輛到場搶救。

消防局指出，火勢已於晚間6時01分獲得控制，目前持續進行殘火處理及清理作業，詳細燃燒面積、財物損失及起火原因，仍待火災調查人員進一步釐清。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山鐵皮倉庫工廠陷火海 108名消防員灌救逾1小時控制火勢