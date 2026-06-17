老婦街頭迷路 豐原警載她回家一警冒雨騎她鐵馬一起送到家

台中市豐原區大雨街頭出現溫馨「警車、鐵馬護送」畫面，7旬婦人疑因記憶力退化迷失方向，獨自牽著腳踏車徘徊街頭，豐原警分局豐原派出所員警及時發現協助。婦人未帶雨具，警方開巡邏車載她返家，員警冒雨騎她的腳踏車一路護送，人車都平安護送到家。

豐原警分局豐原派出所警員洪祥傑、黃世凱本月12日早上7時45分獲報，一名老婦牽著腳踏車在豐原區中山路徘徊，疑似迷路。員警趕赴現場，發現78歲鐘姓婦人獨自站在路旁，神情無助，立即上前關懷詢問。鐘婦表示，她外出後突然忘記返家路線，對於居住住址也無法清楚說明，員警進一步詢問是否有親友可協助時，鐘婦落寞地表示自己獨居。

員員警耐心安撫她，透過警政系統查詢比對，確認其居住地址。正準備護送她返家時，突然下大雨，鐘婦未帶雨衣，若自行騎車返家恐遭雨淋受寒；但若搭乘警車，隨身腳踏車又無法一起帶回。

二名警察發揮勤務上的機動與同理心，決定讓鐘婦坐巡邏車內避雨，由一警代為騎腳踏車返家。人車抵達時，鄰居也剛好返家協助確認住所位置，鐘婦看到員警冒雨替她將腳踏車騎回家，感動緊握員警雙手，頻頻道謝表示「真的很謝謝你們，還幫我把車騎回來，辛苦你們了！」

豐原派出所所長黃登貴表示，同仁執勤時秉持「人民保母」精神，將民眾視如家中長輩般關懷照顧，此次暖心協助值得肯定。

一名婦人牽著腳踏車在豐原區中山路徘徊，疑似迷路，員警趕到現場協助，人車都護送到家。圖／警方提供