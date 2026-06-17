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又是酒駕肇事 男子涉酒後開車撞死行人逃到家被逮
又是酒駕肇事，王姓男子昨晚涉嫌酒後開車，在台中市大雅區撞上行人後逃逸，傷者送醫急救不治，王男開車逃到家被逮，警方今天將他依公共危險和過失致死罪嫌移送法辦。
大雅警分局表示，昨晚10時22分，在大雅區中清路三段，42歲王姓男子開租賃轎車沿中清路三段往沙鹿方向行駛，與前方同向機慢車道行走的71歲張姓男子發生碰撞。警方到場，行人送往清泉醫院救治，昨晚11時40分宣告不治，詳細原因由交通警察大隊進一步分析研判。
大雅分局調閱影像鎖定肇事車輛，今天凌晨1時2分在大雅區中清東路民宅前緝獲王男，經檢測酒測值超標，後續依公共危險及過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦。
大雅分局呼籲酒駕零容忍，今年上半年已取締酒駕262件、最近3個月取締毒駕45件，更持續規劃路檢加強取締，保障治安及交通安全。更提醒市民，酒駕除鉅額罰款、扣車扣牌外，還涉及刑事追訴；行人夜間外出亦應穿著明亮衣物，以提升能見度，降低事故風險。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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