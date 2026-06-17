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高雄空地深夜竄火舌 8輛汽機車遭火吞噬
高雄市三民區今天凌晨發生汽機車火警，位於民族一路100巷空地停放的車輛突然起火，現場一度傳出爆裂聲響，驚醒附近住戶。消防局獲報後緊急派員到場灌救，迅速控制火勢，所幸未造成人員傷亡，詳細起火原因仍待火調人員進一步釐清。
消防局表示，今天凌晨零時30分接獲通報，指三民區慶雲街發生汽機車火警，消防人員抵達後，確認正確地點為民族一路100巷20號後方空地。現場共有3輛汽車及5輛機車遭火勢波及燃燒，濃煙及火光相當明顯，並伴隨爆裂聲響，驚動居民。
消防人員立即布線搶救，火勢在30分鐘內撲滅，確認無人受困、受傷。火警撲滅後，消防人員也向附近住戶進行防火宣導，提醒民眾留意車輛停放及用電安全。
至於起火車輛是否涉及充電設備或其他因素導致火警，仍有待消防局火災調查科進一步鑑識釐清。
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