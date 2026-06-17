高雄空地深夜竄火舌 8輛汽機車遭火吞噬

新竹市清華大學宿舍區今天凌晨1時25分發生火警，所幸火勢在消防人員抵達前已自行熄滅，未造成人員傷亡。竹市消防局初步研判，疑因電路配線受潮且管路保護不當，導致短路起火，後續將由校方安排水電人員進行檢修與更換。

2026-06-17 08:27