影／清華大學宿舍凌晨驚傳火警 疑電線短路釀災

新竹市清華大學宿舍區今天凌晨1時25分發生火警，所幸火勢在消防人員抵達前已自行熄滅，未造成人員傷亡。竹市消防局初步研判，疑因電路配線受潮且管路保護不當，導致短路起火，後續將由校方安排水電人員進行檢修與更換。

消防局表示，今天凌晨1時25分接獲民眾報案，指位清華大學仁齋實齋宿舍區疑似發生電氣火警，現場有煙有火，且不確定是否有人受困，共接獲5通報案電話。消防人員於1時33分抵達現場。

消防局指出，消防人員到場後，由校內警衛帶領前往起火位置。經查，起火點位於宿舍外牆旁的電線管路，現場可見火花及燃燒痕跡，但火勢已自行熄滅。後續消防人員持續檢查相關管線並於現場警戒。

消防局說明，經初步勘查，起火位置已無殘餘熱源，現場燃燒位置溫度恢復常溫，也無擴大延燒風險。初步研判，疑為電路配線因潮濕及管路保護不足，導致短路燒毀。燃燒物為電線配線的PVC管材，校方已通知水電修繕人員到場檢修，後續將進行設備更換。

消防局統計，此次共出動消防車及救災車輛19輛、警義消67人前往搶救。火警燃燒面積約0.5平方公尺，未波及宿舍建築本體，也無財物損失及人員傷亡。據了解，起火建築為3層樓學生宿舍，供學生住宿使用，火勢未影響宿舍正常結構及安全。燃燒面積約0.5平方公尺，無損失。