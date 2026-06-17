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酒後嫌同居女不工作動粗 高雄男家暴送辦

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
丁姓男子涉嫌打傷同居女子，救護人員將女子送醫。記者林保光／翻攝
丁姓男子涉嫌打傷同居女子，救護人員將女子送醫。記者林保光／翻攝

高雄市三民區林森一路今天凌晨發生家庭暴力案件，49歲丁姓男子疑酒後不滿同居女子長期未外出工作，雙方爆發激烈口角，進一步演變成肢體衝突。李女遭徒手毆打，臉部及右手擦挫傷，送往高醫治療，幸無生命危險。

高雄市警察局三民第一分局表示，長明派出所於今天凌晨1時38分接獲報案，指稱林森一路發生糾紛，警方獲報後立即趕赴現場處理。

警方調查，丁男當時疑因飲酒後情緒失控，與51歲李姓女子因生活及工作問題發生爭執，過程中涉嫌徒手攻擊對方，造成李女受傷。警方到場時，丁男因酒後泥醉且情緒激動，員警立即上前制止並實施保護管束。

警方訊後依違反家庭暴力防治法現行犯規定，將丁男移送高雄地檢署偵辦，並依規定通報家庭暴力暨性侵害防治中心介入關懷，同時協助李女聲請保護令，另通報社會局提供後續必要協助。

三民一警分局呼籲，民眾若遭受家庭暴力，可撥打113保護專線，或向警察機關、醫療院所及家暴防治中心尋求協助；如發現疑似家暴事件，也應立即撥打110報案，及時介入可避免憾事發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

高雄 家暴 高雄市

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