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不滿妻與人「走太近」 北車外街友糾紛持鋸揮砍1人遭送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
警方將許男帶回並查扣作案用鋸子，詢後依恐嚇罪嫌將許男函送台北地檢署偵辦。圖／警方提供
警方將許男帶回並查扣作案用鋸子，詢後依恐嚇罪嫌將許男函送台北地檢署偵辦。圖／警方提供

許姓男子不滿王姓妻子與蔡姓男子「走太近」，今早在台北車站外持鋸子砍傷蔡男，警方獲報介入時蔡男已受傷送醫，幸無大礙，經查3人皆是街友，由於蔡不願提告，警詢後依恐嚇罪嫌將許送辦。

警方調查，台北市警方上午8時7分獲報，民眾指稱台北車站K7出口外有民眾持刀爆糾紛，立即啟動快打機制因應，員警到場時未發現糾紛情事。

員警進一步調查，發現事件起於57歲許姓男子、59歲王姓女子及32歲蔡姓男子等3名長期活動於台北車站周遭的街友，許男見王女跟蔡男坐在一起聊天，不滿王女與蔡男「走太近」，今早與蔡男發生口角爭執，憤而持鋸揮砍，砍傷蔡男背部，送醫後幸無大礙。

警方指出，由於蔡男事後不願提告，警方將許男帶回並查扣作案用鋸子，詢後依恐嚇罪嫌將許男函送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾如遇有糾紛應冷靜處理，切勿動手，以免觸法，警方對於暴力滋擾行為零容忍，將持續維護轄區治安平穩。

街友 恐嚇 妻子

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