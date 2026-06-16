快訊

開車撞到人就跑！男辯稱「沒看到」 8旬婦倒臥血泊淋雨2小時亡

梅雨退場…端午水氣減、高溫上看34度 下周三恐有颱風變數

日本關東5.5地震！埼玉、群馬最大震度5弱 未發布海嘯警報

聽新聞
0:00 / 0:00

幫朋友出頭…新北男獨自談判遭7人圍毆砍傷 警4小時逮人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
警方將涉案人帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方將涉案人帶回警局。記者黃子騰／翻攝

新北市18歲吳男因不滿朋友遭22歲黃男欺負，昨晚約黃男談判，吳男獨自到場，黃男則揪了6名友人助陣。雙方見面口角後吳男慘遭黃男持刀猛刺胸、腹部共3刀，所幸無生命危險。新莊警逮捕黃男等7人，詢後依殺人未遂、傷害、妨害秩序送辦。

新莊警分局昨天（15日）深夜11時許接獲報案，新莊區後港新公園內有1名男子遭毆打。福營派出所所長陳昱叡率快打警力3分鐘趕赴現場，發現18歲吳男右胸、右腹共中3刀，所幸意識清醒，送醫後無生命危險。警方當場逮捕現場涉案5名男子，並調閱監視器於4小時內逮捕主嫌黃男及在逃的少年到案，查扣作案用水果刀1把。

據了解，遭砍傷的吳男疑因不滿自己的朋友日前遭黃男欺負，昨晚雙方在網路上互嗆後，相約11時在新莊後港一路的後港新公園談判。吳男單獨到場赴約，不料黃男竟揪了6名友人助陣，雙方口角後吳男遭黃男持刀刺傷，黃男犯案後與1名少年逃離現場，其餘的5人則留在現場遭警方逮捕。

警方詢後依殺人未遂、傷害及妨害秩序等罪嫌將黃男等7人移送法辦，並建請法院依成年人與少年共同犯罪規定加重其刑。另涉案3名少年均已移送新北地方法院少年法庭審理，並同步通報少年警察隊追蹤輔導。

新莊分局強調，對於聚眾滋事、暴力鬥毆及持械傷人等危害公共安全行為絕不寬貸，警方秉持「暴力零容忍」立場，將持續強勢執法，依法究辦不法分子，以維護市民安全及社會秩序。

警方控制現場5名涉案人。記者黃子騰／翻攝
警方控制現場5名涉案人。記者黃子騰／翻攝

警方查扣犯案的水果刀。記者黃子騰／翻攝
警方查扣犯案的水果刀。記者黃子騰／翻攝

警察 殺人未遂

延伸閱讀

台鐵嘉義站地下道命案 3名街友涉傷害致死遭起訴羈押

恐怖！台中男服藥失控拿刀狂追救護車...這下糗大 法官判6月

中和民宅深夜火警釀1死2傷 67歲男送醫搶救不治

影／台中清水知名宵夜店遭砸！3醉男不滿「還要等半小時」怒翻桌毀食材

相關新聞

宜蘭消防局餐費核銷弊案向上延燒 消防局長被帶走：相信同仁清白

宜蘭縣消防局人員涉嫌辦理餐費「以少報多」核銷不實，檢調今天發動第二波搜索，對象直指消防局長徐松奕，徐一早被檢調人員從家裡帶到局長辦公室，搜索2小後遭檢調帶走，徐松奕步出消防局時表示，「我相信我的同仁是清白的」。

影／吃不到清水阿泉小吃部 3醉漢提前砸店 警迅速出動逮捕送辦

台中清水知名深夜小吃店昨晚驚傳遭人砸店，3名渾身酒氣的男子昨晚10時許前往該店欲消費，因不滿林姓老闆表示「還在備料，要等半小時後才營業」，3人竟當場惱羞成怒，當街暴怒徒手翻桌、狂砸店內設備與食材，嚇得鄰居不敢出門。清水分局獲報後，立刻調派優勢警力火速趕抵現場，當場將3名砸店主嫌壓制帶回，全案依法移送台中地檢署偵辦。

幫朋友出頭新北男獨自談判遭7人圍毆砍傷 警4小時逮人

新北市18歲吳男因不滿朋友遭22歲黃男欺負，昨晚約黃男談判，吳男獨自到場，黃男則揪了6名友人助陣。雙方見面口角後吳男慘遭黃男持刀猛刺胸、腹部共3刀，所幸無生命危險。新莊警逮捕黃男等7人，詢後依殺人未遂、傷害、妨害秩序送辦。

好市多玩具搶購掀風波 當事人不滿遭網暴今喊提告

桃園市蘆竹區好市多賣場今年3月初因一款兒童玩具化妝台在網路爆紅，吸引大批家長搶購。然而這股搶購熱潮意外掀起一起買賣糾紛，更在網路上持續發酵，演變為網路霸凌風波。事隔3個月，當事謝姓男子今天打破沉默，出面還原事件始末，也表示要對涉嫌造謠與網路霸凌的網友提告。

台中38歲男駕車肇事後疑逃逸 87歲婦暗夜淋雨2小時送醫不治

台中市陳姓男子昨天凌晨3時20分駕車載妻子行經霧峰區錦州路時，撞上騎腳踏車的87歲李姓婦人。他肇事後即離開現場，李女送醫後不治。警方調閱監視錄影查出他的身分通知到案，他則下午4時許才到案，稱「沒看到」老婦，警方依過失致死、肇事逃逸等罪嫌送辦，車禍原因鑑定中。

掛羊頭賣狗肉？金門警破獲涉賭桌遊館 查獲負責人等12人到案

金門縣警方近日破獲金城鎮某涉賭桌遊館，查獲負責人與工作人員等12人到案。警方表示，會同金門縣政府相關局處聯合稽查與行政裁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。