幫朋友出頭…新北男獨自談判遭7人圍毆砍傷 警4小時逮人

新北市18歲吳男因不滿朋友遭22歲黃男欺負，昨晚約黃男談判，吳男獨自到場，黃男則揪了6名友人助陣。雙方見面口角後吳男慘遭黃男持刀猛刺胸、腹部共3刀，所幸無生命危險。新莊警逮捕黃男等7人，詢後依殺人未遂、傷害、妨害秩序送辦。

新莊警分局昨天（15日）深夜11時許接獲報案，新莊區後港新公園內有1名男子遭毆打。福營派出所所長陳昱叡率快打警力3分鐘趕赴現場，發現18歲吳男右胸、右腹共中3刀，所幸意識清醒，送醫後無生命危險。警方當場逮捕現場涉案5名男子，並調閱監視器於4小時內逮捕主嫌黃男及在逃的少年到案，查扣作案用水果刀1把。

據了解，遭砍傷的吳男疑因不滿自己的朋友日前遭黃男欺負，昨晚雙方在網路上互嗆後，相約11時在新莊後港一路的後港新公園談判。吳男單獨到場赴約，不料黃男竟揪了6名友人助陣，雙方口角後吳男遭黃男持刀刺傷，黃男犯案後與1名少年逃離現場，其餘的5人則留在現場遭警方逮捕。

警方詢後依殺人未遂、傷害及妨害秩序等罪嫌將黃男等7人移送法辦，並建請法院依成年人與少年共同犯罪規定加重其刑。另涉案3名少年均已移送新北地方法院少年法庭審理，並同步通報少年警察隊追蹤輔導。

新莊分局強調，對於聚眾滋事、暴力鬥毆及持械傷人等危害公共安全行為絕不寬貸，警方秉持「暴力零容忍」立場，將持續強勢執法，依法究辦不法分子，以維護市民安全及社會秩序。

警方控制現場5名涉案人。記者黃子騰／翻攝