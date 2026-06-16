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好市多玩具搶購掀風波 當事人不滿遭網暴今喊提告

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園蘆竹好市多玩具化妝台風波延燒，當事謝姓男子今出面澄清，也表示要對造謠與網路霸的網友全面提告。圖／謝姓男子提供
桃園蘆竹好市多玩具化妝台風波延燒，當事謝姓男子今出面澄清，也表示要對造謠與網路霸的網友全面提告。圖／謝姓男子提供

桃園市蘆竹區好市多賣場今年3月初因一款兒童玩具化妝台在網路爆紅，吸引大批家長搶購。然而這股搶購熱潮意外掀起一起買賣糾紛，更在網路上持續發酵，演變為網路霸凌風波。事隔3個月，當事謝姓男子今天打破沉默，出面還原事件始末，也表示要對涉嫌造謠與網路霸凌的網友提告。

好市多今年3月初推出一款兒童玩具化妝台，賣場售價799元、較官網的899元便宜，吸引大批家長搶購。不過當時有一名謝姓女子被網友批評逕自搬貨，還不准其他客人拿取架上現貨，畫面曝光後遭網友肉搜，儘管謝姓夫婦隔日在Threads發文道歉，事件熱度仍居高不下。

謝姓男子今透過影片澄清，事發當時妻子誤將現場商品介紹人員認定為賣場正式員工，並依該名介紹人員說法以為可訂購現場所有玩具，直到其他消費者向正式員工提出疑問，才得知架上商品開放所有人選購。後續到場民眾也陸續買到該款化妝台，加上好市多正式員工到場維持秩序，這場爭議最終和平落幕。

針對網路流傳影片畫面，謝男說，當時有人直接伸手將他購物車內準備結帳的商品取走，他因此情緒受到影響，但並未如部分網友所稱口出「三字經」，而是以理性邏輯與對方溝通。

謝男說，事件後續在社群平台延燒，相關討論更連續4天登上新聞版面，導致全家人遭到網友肉搜，個人資訊被公開討論，就連2歲女兒也被網友謾罵攻擊，甚至有人留下「你女兒長大後會被強姦」等恐嚇言論，全家人身心承受極大壓力。

謝男表示，為捍衛自身權益，他今天在社群平台公開相關證據，說明事件全貌並澄清外界質疑，同時針對涉嫌散布不實訊息、造謠及網路霸凌的相關人士提出告訴，盼透過司法程序釐清事實真相，也呼籲外界理性看待事件，避免未經查證的資訊持續傳播，造成當事人及家屬二度傷害。

網路霸凌 好市多 賣場

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