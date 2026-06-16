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休旅車擋道未避讓救護車 中警：最高罰3萬吊銷駕照

中央社／ 台中16日電

台中沙鹿區忠貞路20巷附近，日前一輛救護車不斷鳴笛，但前方休旅車不為所動。警方今天表示，此車確有不避讓救護車情況，依法可處最高3萬元罰鍰並吊銷駕照、吊扣牌照。

台中市沙鹿區忠貞路20巷附近，15日上午7時37分，一輛休旅車停等紅燈時疑擋住後方救護車，有騎士行經見狀下車協助指揮，但休旅車仍未避讓，將救護車擋在後面；有民眾將這段影片上傳網路並指出「讓一下救護車有什麼困難」，引發討論。

有民眾質疑，休旅車是室內音樂放很大聲嗎，也有人認為，救護車為何不逆向超車出來，有民眾則說，路口逆向超車容易車禍，因有發生過、所以有規定不能逆向超車，即使有人指揮也一樣。

清水警分局今天發布文字稿表示，調閱監視器畫面檢視，此自小客確有不立即避讓救護車情狀，民眾在現場指揮後方駛離，依道路交通管理處罰條例規定，可處汽車駕駛人新台幣6000元以上、3萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照及吊扣此汽車牌照6個月。

警方呼籲，聽聞救護車警號時，駕駛人及行人請務必立即避讓，以共同維護救護通道順暢；尚未接獲民眾檢舉，若民眾遇交通違規，可依道路交通管理處罰條例，檢附相舉證資料，向警察局系統提出檢舉。

休旅車 車禍 救護車

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