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金門警掃蕩假桌遊館真賭場 查扣68萬元、法辦12人

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／新北即時報導
金門警方查獲桌遊館涉嫌經營賭博，查扣現金68萬餘元、籌碼及賭桌等證物，並將負責人及相關人員共12人帶回偵辦。圖／金門縣警察局提供
金門警方查獲桌遊館涉嫌經營賭博，查扣現金68萬餘元、籌碼及賭桌等證物，並將負責人及相關人員共12人帶回偵辦。圖／金門縣警察局提供

金門縣警察局持續執行「肅賭專案」，鎖定轄內疑似以桌遊館、棋牌社名義掩護賭博行為的場所加強取締。其中金寧鄉一家大型桌遊館涉嫌經營賭博，警方經長期蒐證後持搜索票查緝，當場查獲負責人、員工及賭客共12人，並查扣現金68萬餘元及大批賭博工具，全案依法送辦。

金門縣警察局表示，今年4月執行「肅賭專案」期間，結合刑事查緝與第三方警政措施，並會同縣府相關局處執行聯合稽查及行政裁處，已促使轄內11家桌遊館及棋牌社停業或歇業，整體防制作為已見成效。

警方指出，金城分局針對轄內易衍生治安疑慮的特定營業場所持續蒐證查緝，經長期跟監、埋伏及蒐證，掌握某桌遊館涉嫌假借合法營業名義經營賭博。經報請福建金門地方檢察署檢察官席時英指揮偵辦，並向法院聲請搜索票獲准後，15日中午展開搜索行動。

警方於現場查獲盛姓負責人1人、工作人員6人，以及賭客與在場人員5人，共12人到案，並查扣現金新台幣68萬餘元、各式面額籌碼一批、監視器鏡頭15支、對講機16支、點鈔機1台及賭桌4張等證物。

此外，警方指出，該場所先前已因涉嫌賭博遭提報縣府啟動第三方警政機制。經縣府認定長期違反建築物公共安全管理規定，本月9日上午已執行停止供水、供電措施，希望藉由跨機關合作方式，斷絕不法業者經營空間。

金門縣警察局表示，打擊賭博犯罪絕不寬貸，未來將持續針對桌遊館、棋牌社及其他易衍生治安疑慮場所加強臨檢、蒐證及查緝。一旦發現違法情事，除依法移送法辦外，也將結合相關主管機關祭出行政裁罰、斷水斷電等措施，維護地方治安。

金門警方查獲桌遊館涉嫌經營賭博，查扣現金68萬餘元、籌碼及賭桌等證物，並將負責人及相關人員共12人帶回偵辦。圖／金門縣警察局提供
金門警方查獲桌遊館涉嫌經營賭博，查扣現金68萬餘元、籌碼及賭桌等證物，並將負責人及相關人員共12人帶回偵辦。圖／金門縣警察局提供

金門 桌遊 賭博

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