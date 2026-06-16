才被重罰500萬！綠大實業火警後又爆違規 再罰90萬、移送法辦

高雄岡山本洲工業區廢棄物處理廠綠大實業日前大火，大量濃煙竄升引發空汙，遭重罰500萬元並勒令停工。環保局昨稽查再揪出違規，廠房揮發性有機物廢氣未依許可規定收集處理，今依違反空氣汙染防制法裁罰90萬元；另查出事業廢棄物申報不實及大量底渣、飛灰違規堆置等，涉違反廢棄物清理法，持續勒令停工，將依法移送法辦。

環保局昨會同消防、經發、勞工、工務及警察局等單位，前往大寮區大發工業區及岡山區本洲工業區聯合稽查，針對事業廢棄物貯存、清除處理流向、空氣汙染防制設施操作情形、消防安全及工廠管理等事項全面查核，強化工業區環境管理。

聯合稽查對象包括圓立環保、郡大實業、惠發企業及綠大實業等4家事業機構，稽查結果顯示，圓立環保因雨汙水未確實分流，違反水汙染防治法第18條規定；郡大實業則遭查獲廢棄物貯存未依許可文件辦理，以及廢棄物產出量超過核准量10％，分別違反廢棄物清理法相關規定，除遭環保局告發，經發局及勞工局也將依權責另行裁處。

綠大實業才因火警遭裁罰500萬元並勒令停工，此次聯合稽查再查獲VOC廢氣未依許可規定妥善收集處理，違反空汙法第23條第1項規定，裁罰90萬元。

環保局也發現綠大實業申報聯單資料與網路申報內容不符，違反廢棄物清理法第31條規定；現場另堆置約259包底渣及飛灰，涉違反廢棄物清理法第46條第1項第4款規定。稽查人員比對資料後，發現業者今年4月網路申報收受量與核准質量平衡圖差距過大，相關事證將一併納入調查。

環保局長張瑞琿強調，這次查獲違規事項依法裁處，綠大實業涉廢棄物清理法規定部分，將移送司法機關偵辦，並維持停工處分，待業者完成改善並經審查通過後，始得復工。

另籲國營事業及大型企業在辦理廢棄物清除處理採購時，應將承攬商環保違規紀錄列入評選考量，透過市場機制督促業者提升環境管理品質。

環保局15日會同消防局、經發局、勞工局、工務局建築管理處及警察局等單位，前往大寮區大發工業區及岡山區本洲工業區執行聯合稽查。圖／高雄市環保局提供

環保局15日會同消防局、經發局、勞工局、工務局建築管理處及警察局等單位，前往大寮區大發工業區及岡山區本洲工業區執行聯合稽查。圖／高雄市環保局提供

環保局15日會同消防局、經發局、勞工局、工務局建築管理處及警察局等單位，前往大寮區大發工業區及岡山區本洲工業區執行聯合稽查。圖／高雄市環保局提供