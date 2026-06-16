辯稱「沒看到」…台中男車禍肇逃 87歲婦遭撞淋雨2小時送醫不治

台中市陳姓男子昨天凌晨3時20分駕車載妻子行經霧峰區錦州路時，撞上騎腳踏車的87歲李姓婦人。他肇事後即離開現場，李女送醫後不治。警方調閱監視錄影查出他的身分通知到案，他則下午4時許才到案，稱「沒看到」老婦，警方依過失致死、肇事逃逸等罪嫌送辦，車禍原因鑑定中。

李婦家屬今天說，陳姓男子（38歲）肇事後讓年邁的老人家倒臥血泊中淋了兩個多小時雨，且案後12小時之後才到派出所到案說明，是否有涉及酒駕、毒駕，請警方調查清楚。

家屬亦說，李婦當天為了要去廟裡開廟門，雖下著雨仍出門，但出門後就被陳的車子猛力撞擊，頭、手腳都受傷流血。從現場留有水果、塑膠袋，以及兩處樹叢遭撞擊處有明顯凹陷，甚至還留有陳男轎車的後照鏡，可看得出撞擊力之強，而陳姓男子卻推說沒看見，且在犯案後離開現場。

霧峰警分局昨在車禍後查出陳男身分，但他避不出面，直到昨日下午才到派出所說明。警方為他實施毒品唾液快篩，呈現陰性反應，也並無酒精反應，是否涉及毒酒駕，要待抽血確定。至於為何肇事逃逸，陳則聲稱「沒看到」。

台中市陳姓男子昨天凌晨3時20分駕車載妻子行經霧峰區錦州路時從後方撞上騎腳踏車的87歲李姓婦人，他肇事後即離開現場的畫面被拍下。圖／警方提供

李婦被撞後，腳踏車和雨傘仍留在現場。圖／民眾提供