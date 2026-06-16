掛羊頭賣狗肉？金門警破獲涉賭桌遊館 查獲負責人等12人到案

金門縣警方近日破獲金城鎮某涉賭桌遊館，查獲負責人與工作人員等12人到案。警方表示，會同金門縣政府相關局處聯合稽查與行政裁處，已迫使轄內11家桌遊館及棋牌社停、歇業。

金門縣警察局金城分局長周宏璘今天於記者會表示，經縝密蒐證與跟監埋伏，掌握轄內1家桌遊館營業模式與不法事證，報請福建金門地方檢察署檢察官指揮偵辦，昨天持搜索票搜索桌遊館。

周宏璘說，當場查獲盛姓負責人、6名工作人員與5名賭客，查扣現金新台幣68萬餘元、對講機、點鈔機與賭桌等證物；警方打擊賭博犯罪絕不手軟，加強臨檢蒐證休閒場館業、桌遊館與棋牌社，一經查獲不法，依法偵辦移送，也會結合縣府祭重罰甚至斷水、斷電。

金城分局透過新聞稿表示，持續強力掃蕩轄內「掛羊頭賣狗肉」休閒活動場館業、桌遊館等，民國115年4月「肅賭專案」期間透過刑事查緝及第3方警政干預措施，積極會同縣府相關局處聯合稽查與行政裁處，已迫使轄內11家桌遊館及棋牌社停、歇業。

金城分局說，其中在金寧鄉查獲1家大型桌遊館涉賭博，隨即提報縣府啟動第3方警政，經縣府認定長期違反建築物公共安全管理規定，9日停止供水、供電，徹底斬斷不法業者命脈。