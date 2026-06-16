煮開水出門忘了關…基隆民宅乾燒濃煙沖天 消防馳援滅火

基隆市七堵區明德三路今天下午發生民宅火警，陳姓屋外疑外出時未關爐火，導致屋內竄出火煙。消防人員獲報前往灌救，進屋滅火，未發現有人受困傷亡。起火原因由火災調查科人員採證鑑識。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午近2時，接獲市警局轉報，明德三路有棟公室的6樓民宅冒出濃煙，共出動21輛各式消防車輛和41人前往搶救災，2時24分將火勢撲滅。消防人員在火場內搜救，確認屋內沒有人受困，也沒有人因為這場火警受傷。

警、消初步調查，陳姓屋主在屋內煮開水，出門時忘了關閉爐火，水壺的水煮開後不斷蒸發，最後變成乾燒狀態，高溫導致屋內出現大量濃煙，並由窗戶竄出。陳姓屋主返家時，看到住家冒出火煙，急忙報警。真正起火原因，待消防局火災調查科人員採證勘驗確認。

基隆市消防局表示，「人離火熄」是廚房炊事防範火災的鐵律，提醒民眾出門前，務必檢查瓦斯、電器是否確實關閉。住家安裝「住宅用火災警報器（住警器）」，或選用具有自動熄火功能的安全爐具，也有助在意外發生初期即時預警，防止火災發生及災情擴大，確保財產與生命安全。

基隆市七堵區明德三路今天下午發生民宅火警，消防人員獲報前往灌救，滅火後未發現有人受困傷亡。起火原因由火災調查科人員採證鑑識。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市七堵區明德三路今天下午發生民宅火警，消防人員獲報前往灌救，滅火後未發現有人受困傷亡。起火原因由火災調查科人員採證鑑識。記者邱瑞杰／翻攝

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基隆市七堵區明德三路今天下午發生民宅火警，消防人員獲報前往灌救，滅火後未發現有人受困傷亡。起火原因由火災調查科人員採證鑑識。記者邱瑞杰／翻攝

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