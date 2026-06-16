2女酒後從黃金海岸走入海中釀1死1傷 生還者：只是想到海邊散心

均30多歲的張姓及邱姓女子昨天凌晨3時許搭計程車到台南市南區濱南路黃金海岸遊客中心後，就往海裡方向走，消防獲報2女溺水，趕往繫繩下水救人；邱女送醫宣告不治，張女脫離險境，經警方詢問，她表示因心情不好，飲酒後原本只是要到海邊散心，沒想到發生意外。

台南市消防局昨天凌晨3時23分接獲報案，一名計程車司機表示帶二名女性客人到黃金海岸遊客中心海灘，二人下車後一直往海裡方向走，且越來越遠，叫不回來；因夜色昏暗又下著大雨，他擔心二人安危，趕緊報案。消防趕到後，二女已經溺水，救災人員繫繩下水拉回二人。

消防局表示，共計出動8車1艇19人，趕到時其中一名落海女子有大喊「救命」，因而確認位置；先救起的第一名邱姓女子到院前已失去生命跡象（OHCA），經急救後宣告不治，第二名張姓女子意識清楚，送醫急救後在加護病房觀察，後續交由轄區員警處理。

據了解，二名女子是朋友關係，死者邱姓女子父親趕到後，表示不知道女兒為什麼會深夜到海邊，也不知道為什麼會往海裡走；警方昨天製作筆錄報請檢察官相驗，因家屬沒有意見，檢方已開立死亡證明書，發回遺體讓家屬辦理後事。

檢察官指示警方要釐清為何二人會在深夜大雨中一直往海域方向走，待張女意識清醒，由加護病房轉一般病房後，警方前往製作筆錄；她表示因心情不好，跟邱女一起到KTV唱歌飲酒，後來她想到海邊走走，邱女也跟她一起前往，沒想到會發生意外。

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均30多歲的張姓及邱姓女子昨天凌晨3時許搭計程車到台南市南區濱南路黃金海岸遊客中心後，就往海裡方向走，釀1死1傷。記者袁志豪／翻攝