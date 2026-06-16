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疏濬公共浴池溫泉 氣墊式怪手翻覆司機溺水獲救

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
林男今天駕駛氣墊式挖土機下水，要疏濬新北市萬里區加投公共浴池溫泉「露頭」水域時，疑誤判地形導致翻覆。消防人員到場救護，將他送醫治療。記者邱瑞杰／翻攝
林男今天駕駛氣墊式挖土機下水，要疏濬新北市萬里區加投公共浴池溫泉「露頭」水域時，疑誤判地形導致翻覆。消防人員到場救護，將他送醫治療。記者邱瑞杰／翻攝

新北市萬里區公所疏濬加投公共浴池的溫泉「露頭」水域，林男今天駕駛氣墊式挖土機（怪手）下水作業時，疑誤判地形導致翻覆。林男落水後，即時被現場同事救起。消防人員到場救護，將林男送醫。事故原因由警方調查中。

萬里區公所表示，地方民眾反映加投公共浴池的溫泉露頭水域，長年未清理，擔心會淤積，因此委由搶災開口廠商進場施工，疏濬汙泥。

55歲林男今天首次駕駛氣墊式水陸兩用怪手作業，但在剛下水時，疑誤判陸地和水域的地形，未能操作怪手保持平衡，導致怪手朝池底翻轉180度，林男跟著落水。

現在施工人員約10人，意外發生後，有名男子持救生在陸地的其他工人，馬上帶著救生圈進入池中，將林男救下岸。消防局獲報也派遣人車前往救護，消防人員到場時，林男意識清楚，但因落水有嗆到，將他送往台大金山醫院治療。

林男今天駕駛氣墊式挖土機下水，要疏濬新北市萬里區加投公共浴池溫泉「露頭」水域時，疑誤判地形導致翻覆（紅圈處）。消防人員到場救護，將他送醫治療。記者邱瑞杰／翻攝
林男今天駕駛氣墊式挖土機下水，要疏濬新北市萬里區加投公共浴池溫泉「露頭」水域時，疑誤判地形導致翻覆（紅圈處）。消防人員到場救護，將他送醫治療。記者邱瑞杰／翻攝

林男今天駕駛氣墊式挖土機下水，要疏濬新北市萬里區加投公共浴池溫泉「露頭」水域時，疑誤判地形導致翻覆。消防人員到場救護，將他送醫治療。記者邱瑞杰／翻攝
林男今天駕駛氣墊式挖土機下水，要疏濬新北市萬里區加投公共浴池溫泉「露頭」水域時，疑誤判地形導致翻覆。消防人員到場救護，將他送醫治療。記者邱瑞杰／翻攝

司機 溫泉 消防人員

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