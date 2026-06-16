快訊

阿爾巴尼亞不出售！川普女婿千億投資渡假村 引爆反政府示威

三大法人買超582億元！外資3天回補逾千億 台積電尾盤急拉台股收最高

國內最小日本腦炎病例！花蓮3月大女嬰發病逾半個月才確診 仍住院中

聽新聞
0:00 / 0:00

母親一句話成關鍵 台東9條通緝犯投案結束逃亡人生

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東大武警分局達仁分駐所員警掌握情資，成功促使身背9條通緝案件的李姓犯嫌主動投案，警察局長林宏昇（左三）頒發「破案茶」，表揚有功員警查緝通緝犯的優異表現。圖／大武警分局提供
台東大武警分局達仁分駐所員警掌握情資，成功促使身背9條通緝案件的李姓犯嫌主動投案，警察局長林宏昇（左三）頒發「破案茶」，表揚有功員警查緝通緝犯的優異表現。圖／大武警分局提供

台東縣大武警分局達仁分駐所日前成功查獲一名身背9條通緝案件的李姓男子，該男子因涉及詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等案件，遭列為警政署重點查緝對象。警方透過情資蒐集與親情勸導雙管齊下，最終成功促使李男主動投案，結束逃亡生活。

達仁警表示，李姓犯嫌因涉及多起案件遭司法機關發布通緝，累計高達9案在身，為警政署列管的重要查緝對象。警方掌握相關行蹤線索後，持續展開追查，並研判其與家人仍保持聯繫，因此由達仁分駐所所長樊永福主動聯繫其母親，希望透過親情力量勸說其出面面對司法。

據了解，警方分析李男雖長期在外躲避追緝，但仍十分掛念家人，因此由樊永福多次與其母親聯繫，希望透過親情力量讓他放下逃亡生活。

據地方人士透露，李母在勸說過程中曾向兒子表達年事已高、身體狀況大不如前，希望他不要再繼續躲藏，勇敢面對司法，也讓家人能夠安心。這番話讓李男態度逐漸軟化，經過多日考慮後，最終決定這個月9日上午7時10分主動前往派出所投案。

警方表示，不少通緝犯在逃亡期間最放不下的往往是家人，適時透過親情勸導，常能收到比強制查緝更好的效果。李男此次願意出面投案，除了警方持續追查形成壓力外，家人的一句關心與期盼，更成為壓垮心理防線的最後一根稻草。

大武警分局表示，此次查緝成果除展現員警鍥而不捨追查案件的決心外，也凸顯警方善用情資分析及親情勸導策略的成效。透過警民合作與家屬協助，不僅讓通緝犯順利到案，也避免持續逃亡衍生更多社會問題。

為表揚員警偵辦案件的辛勞與績效，警察局長林宏昇特別頒發象徵榮譽與肯定的「破案茶」給有功同仁，感謝員警在查緝過程中的付出與努力，並勉勵持續精進偵查技巧與執法能力，全力打擊各類犯罪。

通緝 台東 警政署

延伸閱讀

因一枚指紋… 他被列詐欺共犯判刑2年 二審逆轉改判無罪

影／高雄轎車駕駛拒檢…棄車竄逃公寓頂樓 不僅毒駕還是通緝犯

開校車犯案4年 染HIV司機性侵女學生

中部HIV司機惡行藏4年才曝光 地方疫調揭最難關卡

相關新聞

宜蘭消防局餐費核銷弊案向上延燒 消防局長被帶走：相信同仁清白

宜蘭縣消防局人員涉嫌辦理餐費「以少報多」核銷不實，檢調今天發動第二波搜索，對象直指消防局長徐松奕，徐一早被檢調人員從家裡帶到局長辦公室，搜索2小後遭檢調帶走，徐松奕步出消防局時表示，「我相信我的同仁是清白的」。

影／吃不到清水阿泉小吃部 3醉漢提前砸店 警迅速出動逮捕送辦

台中清水知名深夜小吃店昨晚驚傳遭人砸店，3名渾身酒氣的男子昨晚10時許前往該店欲消費，因不滿林姓老闆表示「還在備料，要等半小時後才營業」，3人竟當場惱羞成怒，當街暴怒徒手翻桌、狂砸店內設備與食材，嚇得鄰居不敢出門。清水分局獲報後，立刻調派優勢警力火速趕抵現場，當場將3名砸店主嫌壓制帶回，全案依法移送台中地檢署偵辦。

煮開水出門忘了關 乾燒竄黑煙 消防馳援滅火

基隆市七堵區明德三路今天下午發生民宅火警，陳姓屋外疑外出時未關爐火，導致屋內竄出火煙。消防人員獲報前往灌救，進屋滅火，未發現有人受困傷亡。起火原因由火災調查科人員採證鑑識。

2女酒後從黃金海岸走入海中釀1死1傷 生還者：只是想到海邊散心

均30多歲的張姓及邱姓女子昨天凌晨3時許搭計程車到台南市南區濱南路黃金海岸遊客中心後，就往海裡方向走，消防獲報2女溺水，趕往繫繩下水救人；邱女送醫宣告不治，張女脫離險境，經警方詢問，她表示因心情不好，飲酒後原本只是要到海邊散心，沒想到發生意外。

疏濬公共浴池溫泉 氣墊式怪手翻覆司機溺水獲救

新北市萬里區公所疏濬加投公共浴池的溫泉「露頭」水域，林男今天駕駛氣墊式挖土機（怪手）下水作業時，疑誤判地形導致翻覆。林男落水後，即時被現場同事救起。消防人員到場救護，將林男送醫。事故原因由警方調查中。

台北小巨蛋旁汽車自撞分隔島 一度釀停電影響逾400戶

台北小巨蛋旁今早有汽車自撞分隔島，導致周邊地區多處停電，警方介入發現肇事駕駛蕭男無大礙，稱因身體不適、頭昏眼花而肇事，願賠償損失；據悉，事故影響逾400用電戶，台電獲報派員搶修，中午前已恢復供電。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。