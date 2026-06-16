母親一句話成關鍵 台東9條通緝犯投案結束逃亡人生

台東縣大武警分局達仁分駐所日前成功查獲一名身背9條通緝案件的李姓男子，該男子因涉及詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等案件，遭列為警政署重點查緝對象。警方透過情資蒐集與親情勸導雙管齊下，最終成功促使李男主動投案，結束逃亡生活。

達仁警表示，李姓犯嫌因涉及多起案件遭司法機關發布通緝，累計高達9案在身，為警政署列管的重要查緝對象。警方掌握相關行蹤線索後，持續展開追查，並研判其與家人仍保持聯繫，因此由達仁分駐所所長樊永福主動聯繫其母親，希望透過親情力量勸說其出面面對司法。

據了解，警方分析李男雖長期在外躲避追緝，但仍十分掛念家人，因此由樊永福多次與其母親聯繫，希望透過親情力量讓他放下逃亡生活。

據地方人士透露，李母在勸說過程中曾向兒子表達年事已高、身體狀況大不如前，希望他不要再繼續躲藏，勇敢面對司法，也讓家人能夠安心。這番話讓李男態度逐漸軟化，經過多日考慮後，最終決定這個月9日上午7時10分主動前往派出所投案。

警方表示，不少通緝犯在逃亡期間最放不下的往往是家人，適時透過親情勸導，常能收到比強制查緝更好的效果。李男此次願意出面投案，除了警方持續追查形成壓力外，家人的一句關心與期盼，更成為壓垮心理防線的最後一根稻草。

大武警分局表示，此次查緝成果除展現員警鍥而不捨追查案件的決心外，也凸顯警方善用情資分析及親情勸導策略的成效。透過警民合作與家屬協助，不僅讓通緝犯順利到案，也避免持續逃亡衍生更多社會問題。

為表揚員警偵辦案件的辛勞與績效，警察局長林宏昇特別頒發象徵榮譽與肯定的「破案茶」給有功同仁，感謝員警在查緝過程中的付出與努力，並勉勵持續精進偵查技巧與執法能力，全力打擊各類犯罪。