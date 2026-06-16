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大園警友站警察節送暖 民眾加碼手寫感謝信揪感心

桃園電子報／ 桃園電子報

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大園派出所警友站站長謝信吉率領顧問團前往派出所慰勞基層員警。圖：大園分局提供

昨（15）日適逢一年一度警察節，大園派出所警友站站長謝信吉率領顧問團前往派出所慰勞基層員警，不僅準備披薩、雞排等豐盛餐點為員警補充體力，更貼心致贈攜帶式電風扇，希望讓第一線員警在炎炎夏日執勤時能消暑降溫，以實際行動感謝警察人員長期守護地方治安與交通安全的辛勞。

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大園派出所警友站準備豐盛餐點為員警補充體力。圖：大園分局提供

謝信吉表示，警察工作全年無休，無論治安維護、交通疏導或為民服務，員警總是站在第一線默默付出。近期天氣逐漸炎熱，許多員警仍需長時間於戶外執行勤務，因此特別準備兼具實用性與便利性的攜帶式電風扇，希望向所有警察人員表達最誠摯的敬意與感謝。

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熱心民眾感謝警察人員平日不分晝夜守護地方安全，並對員警長期以來的辛勞表達敬意。圖：大園分局提供

除了警友站的暖心慰勞外，警察節當天大園派出所也收到一份特別的祝福。一名不願具名的熱心民眾特地送來手寫感謝信，感謝警察人員平日不分晝夜守護地方安全，並對員警長期以來的辛勞表達敬意。雖然僅是文字描述，卻讓員警備感溫暖，也成為警察節最珍貴的禮物之一。

大園分局長蘇茂智也到場向員警致意，並感謝警友站長期支持警政工作。蘇茂智表示，警友站的關懷慰勞以及民眾的肯定，都是警察持續堅守崗位的重要力量。警方也將持續秉持服務熱忱守護民眾生命財產安全，也期盼透過警民攜手合作，共同打造更安心的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園警友站警察節送暖 民眾加碼手寫感謝信揪感心

警察 交通安全

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