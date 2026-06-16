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網傳後龍火車站停車場有男子翹機車置物箱 警方主動調查追人
苗栗縣警察局竹南分局執行網路巡邏時，發現有民眾於社群平台張貼錄影畫面，畫面中一名男子於後龍火車站停車場翻動未上鎖機車車廂，引發網友關注與討論；警方表示，雖未接獲民眾報案財損，但為維護治安已主動追查。
警方指出，經初步檢視影像內容，發現該名男子於停車場內逐一查看並翻動未上鎖的機車置物箱，其行為可能涉及刑法竊盜罪嫌；不過，截至目前為止，尚未接獲相關被害人報案。
目前已掌握涉案男子相關身份，持續追查男子行蹤，以釐清案情。同時將加強後龍火車站周邊巡邏勤務，防制不法情事發生，維護民眾財產安全。
竹南分局提醒，民眾停放車輛時應養成隨手上鎖習慣，切勿將現金、手機、證件等貴重物品留置於車廂內，以降低遭竊風險；如發現可疑人士於停車場徘徊或翻動他人車輛，請立即撥打110報案，共同維護社區治安。
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