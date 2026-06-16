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台北小巨蛋旁汽車自撞分隔島 一度釀停電影響逾400戶
台北小巨蛋旁今早有汽車自撞分隔島，導致周邊地區多處停電，警方介入發現肇事駕駛蕭男無大礙，稱因身體不適、頭昏眼花而肇事，願賠償損失；據悉，事故影響逾400用電戶，台電獲報派員搶修，中午前已恢復供電。
警方調查，70歲蕭男今早10時47分駕駛汽車沿台北市松山區南京東路四段往西行，突自撞公車、汽車道分隔島，分隔島上的台電開關箱也因此受損，導致周遭地區停電。
員警介入時，初步確認蕭男無大礙，車籍駕籍正常，無酒駕或毒駕情事；蕭男稱因身體不適、頭昏眼花而肇事，後續願賠償損失。確切事故原因待釐清。
據悉，事故影響松山區南京東路四段、敦化北路、南京東路三段、慶城街一帶約436戶用電，台電公司派員搶修後，上午11時36分全數復電。
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