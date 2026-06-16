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台中消防赴日取經 考察北九州高齡防火與指揮派遣制度

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市消防局長孫福佑率隊前往日本參訪，訪團在小倉北消防署前合影。圖／台中市消防局提供
台中市消防局長孫福佑率隊前往日本參訪，訪團在小倉北消防署前合影。圖／台中市消防局提供

台日兩地同面臨人口老化、新興科技產品普及、大型複合建築增加等挑戰，消防安全管理工作日益吃重，台中市消防局長孫福佑近日率隊，赴日本北九州市消防局進行實務交流，針對高齡社會防火宣導、消防安全檢查制度、119指揮派遣機制等核心議題深入研討，期盼建立雙方長期合作管道，持續提升台中市防救災能量。

台中市消防局在本月12日出發16日返台，由局長孫福佑帶隊，參訪北九州消防局本部、119指令中心、小倉北消防署，展開5天的行程，廣泛交流高風險場所管理、重大災害應變機制等實務經驗。

台中市消防局表示，北九州市消防局在消防預防行政、數位轉型應用及災害應變體系等方面均具豐富實務經驗。訪團此行深入了解日方災害發生時之指揮派遣、通訊備援及人力召回機制，掌握其實務運作模式，作為台中精進制度的參考借鏡。

消防局長孫福佑強調，消防工作的核心不僅在於災後搶救，更在於平時的風險預防與安全管理。他指出，此次交流除汲取日本消防制度運作經驗外，亦盼建立兩市持續交流合作機制，共同提升城市整體防災韌性。

消防局表示，未來將持續參考國內外先進消防機關實務經驗，結合台中市地方特性，精進消防安全管理制度與災害應變作為，致力打造更安全、宜居且具韌性的城市環境。

台中市消防局長孫福佑率隊前往日本參訪，訪團在北九州市消防局前合影。圖／台中市消防局提供
台中市消防局長孫福佑率隊前往日本參訪，訪團在北九州市消防局前合影。圖／台中市消防局提供

台中市消防局長孫福佑（右）率隊前往日本參訪，孫贈送紀念品給小倉北消防署長宮崎勝晴（左）。圖／台中市消防局提供
台中市消防局長孫福佑（右）率隊前往日本參訪，孫贈送紀念品給小倉北消防署長宮崎勝晴（左）。圖／台中市消防局提供

台中市消防局長孫福佑率隊前往日本參訪，北九州市消防局辦理歡迎儀式。圖／台中市消防局提供
台中市消防局長孫福佑率隊前往日本參訪，北九州市消防局辦理歡迎儀式。圖／台中市消防局提供

台中市消防局長孫福佑（左）率隊前往日本參訪，孫贈送紀念品給北九州市消防局長岸本孝司（右）。圖／台中市消防局提供
台中市消防局長孫福佑（左）率隊前往日本參訪，孫贈送紀念品給北九州市消防局長岸本孝司（右）。圖／台中市消防局提供

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